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  4. Агент ТОНАЛИ: «Сандро страдает от игровой зависимости»
Англия
17 октября 2023, 16:11 |
304
0

Агент ТОНАЛИ: «Сандро страдает от игровой зависимости»

Полузащитнику «Ньюкасла» необходима помощь

17 октября 2023, 16:11 |
304
0
Агент ТОНАЛИ: «Сандро страдает от игровой зависимости»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сандро Тонали

Агент итальянского полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассказал, что его клиент болен игровой зависимостью:

«Сандро страдает из-за игровой зависимости. Он пытается ее побороть и я уверен, что он победит в этой сложной игре. Он расстроен, до сих пор находится в шоковом состоянии. Я благодарен «Ньюкаслу» за поддержку моего клиента. Он тренируется и сможет сыграть в следующем матче».

Напомним, Сандро Тонали обвиняют в нарушении запрета на ставки для футболистов. Если вина итальянца будет доказана, ему грозит от 3 лет дисквалификации.

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Сандро Тонали Ньюкасл Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу дисквалификация ставки азарт
Источник Фабрицио Романо
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