Агент ТОНАЛИ: «Сандро страдает от игровой зависимости»
Полузащитнику «Ньюкасла» необходима помощь
Агент итальянского полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассказал, что его клиент болен игровой зависимостью:
«Сандро страдает из-за игровой зависимости. Он пытается ее побороть и я уверен, что он победит в этой сложной игре. Он расстроен, до сих пор находится в шоковом состоянии. Я благодарен «Ньюкаслу» за поддержку моего клиента. Он тренируется и сможет сыграть в следующем матче».
Напомним, Сандро Тонали обвиняют в нарушении запрета на ставки для футболистов. Если вина итальянца будет доказана, ему грозит от 3 лет дисквалификации.
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