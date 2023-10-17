Агент ТОНАЛИ: «Сандро страдает от игровой зависимости»

Агент итальянского полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассказал, что его клиент болен игровой зависимостью:

«Сандро страдает из-за игровой зависимости. Он пытается ее побороть и я уверен, что он победит в этой сложной игре. Он расстроен, до сих пор находится в шоковом состоянии. Я благодарен «Ньюкаслу» за поддержку моего клиента. Он тренируется и сможет сыграть в следующем матче».

Напомним, Сандро Тонали обвиняют в нарушении запрета на ставки для футболистов. Если вина итальянца будет доказана, ему грозит от 3 лет дисквалификации.