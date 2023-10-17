Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр БАНДУРА: «Часто ошибки арбитров случаются не в нашу пользу»
Украина. Премьер лига
17 октября 2023, 14:53 | Обновлено 17 октября 2023, 15:03
66
0

Александр БАНДУРА: «Часто ошибки арбитров случаются не в нашу пользу»

Вратарь «Миная» прокомментировал плохой старт сезона

17 октября 2023, 14:53 | Обновлено 17 октября 2023, 15:03
66
0
Александр БАНДУРА: «Часто ошибки арбитров случаются не в нашу пользу»
ФК Минай. Александр Бандура

Вратарь «Миная» Александр Бандура прокомментировал плохой старт сезона для закарпатской команды.

– Как ты считаешь, почему сезон-2023/24 для «Миная» проходит значительно тяжелее предыдущего?

– Неудачный старт. Мало очков набираем. При этом по игре я бы не сказал, что мы плохо действуем. В каждой встрече имеем отличные моменты, но возникает проблема с реализацией. Это настораживает. Кажется, в прошлом сезоне у нас было меньше возможностей в играх забить, но удавалось выжимать из них голы. Сейчас атакуем больше, достичь цели не можем, еще и пропускаем много.

– Календарь повлиял на текущий результат?

– Думаю, нет. Мы дали бой «Динамо» в первом туре, хотя по счету этого и не скажешь. Кто смотрел ту встречу, видел, что у нас было достаточно моментов забить, как минимум, второй гол. Да и пропустить могли меньше. Наверное, кроме матчей против «Шахтера» и «ЛНЗ», мы со всеми соперниками играли почти на равных.

Еще и ошибки арбитров часто случались не в нашу пользу. Наверное, ошибочные решения были случайны, но это все равно ошибки – их признает Комитет арбитров. И сейчас исчезла уверенность, что в присутствии на матчах системы ВАА судейство будет лучше. В матчах против «Днепра-1» и «Полесья» нам назначали смешные пенальти. В игре 8-го тура Твердохлеб просто приземлялся и должен был в этот момент видеть, что происходит у него под ногами? По такому принципу назначения нарушений в штрафной во время верховой дуэли можно вообще не бороться, а подставлять ноги под соперников, которые выскочили за мячом.

После 10 туров чемпионата в активе «Миная» всего 4 очка. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

По теме:
Принс АДУ: «Слежу за украинским футболом со времен Андрея Шевченко»
УПЛ определила лучшего игрока и тренера месяца
Журналист: «У Шахтера – Срна, у Динамо – Шовковский. Закрываются легендами»
Александр Бандура Минай Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник UA-Football
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
Футбол | 16 октября 2023, 17:53 105
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера
ОФИЦИАЛЬНО. Дарио Срна – и.о. главного тренера Шахтера

Спортивный директор клуба заменит Патрика ван Леувена

Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Футбол | 16 октября 2023, 16:37 12
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена

Основной кандидатурой на замену является Иван Леко

Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Футбол | 16.10.2023, 18:43
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Йожеф САБО: «Срна? Я боюсь за Шахтер»
Шахтер 8-й раз в истории поменял тренера в ходе сезона
Футбол | 17.10.2023, 13:05
Шахтер 8-й раз в истории поменял тренера в ходе сезона
Шахтер 8-й раз в истории поменял тренера в ходе сезона
Легенда Шахтера: «Судаков переплюнет и Зинченко, и Мудрика»
Футбол | 17.10.2023, 09:30
Легенда Шахтера: «Судаков переплюнет и Зинченко, и Мудрика»
Легенда Шахтера: «Судаков переплюнет и Зинченко, и Мудрика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
16.10.2023, 10:10
Бокс
Что это было, Шахтер?!
Что это было, Шахтер?!
17.10.2023, 06:30 74
Футбол
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
16.10.2023, 23:15 11
Футбол
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
16.10.2023, 21:23 68
Футбол
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
16.10.2023, 21:50 4
Футбол
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
Месси задал неудобный вопрос китайским пограничникам в аэропорту
16.10.2023, 11:10 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер выгнал главного тренера. Патрик ван Леувен – все
16.10.2023, 16:17 129
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем