Александр БАНДУРА: «Часто ошибки арбитров случаются не в нашу пользу»

Вратарь «Миная» Александр Бандура прокомментировал плохой старт сезона для закарпатской команды.

– Как ты считаешь, почему сезон-2023/24 для «Миная» проходит значительно тяжелее предыдущего?

– Неудачный старт. Мало очков набираем. При этом по игре я бы не сказал, что мы плохо действуем. В каждой встрече имеем отличные моменты, но возникает проблема с реализацией. Это настораживает. Кажется, в прошлом сезоне у нас было меньше возможностей в играх забить, но удавалось выжимать из них голы. Сейчас атакуем больше, достичь цели не можем, еще и пропускаем много.

– Календарь повлиял на текущий результат?

– Думаю, нет. Мы дали бой «Динамо» в первом туре, хотя по счету этого и не скажешь. Кто смотрел ту встречу, видел, что у нас было достаточно моментов забить, как минимум, второй гол. Да и пропустить могли меньше. Наверное, кроме матчей против «Шахтера» и «ЛНЗ», мы со всеми соперниками играли почти на равных.

Еще и ошибки арбитров часто случались не в нашу пользу. Наверное, ошибочные решения были случайны, но это все равно ошибки – их признает Комитет арбитров. И сейчас исчезла уверенность, что в присутствии на матчах системы ВАА судейство будет лучше. В матчах против «Днепра-1» и «Полесья» нам назначали смешные пенальти. В игре 8-го тура Твердохлеб просто приземлялся и должен был в этот момент видеть, что происходит у него под ногами? По такому принципу назначения нарушений в штрафной во время верховой дуэли можно вообще не бороться, а подставлять ноги под соперников, которые выскочили за мячом.

После 10 туров чемпионата в активе «Миная» всего 4 очка. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.