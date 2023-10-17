62-миллионный новичок Челси не дебютирует за клуб до декабря
Ромео Лавия все еще не восстановился от травмы лодыжки
Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Ромео Лавия не сможет дебютировать за клуб до начала декабря, сообщает британское издание Daily Mail.
У 19-летнего футболиста травма лодыжки, из-за которой он пропустил уже целый месяц. Повреждение было получено во время тренировочного процесса. К сожалению для фанатов «Челси», восстановление идет очень медленно и может затянуться вплоть до зимы.
Напомним, «синие» приобрели Ромео Лавию летом 2023 года из «Саутгемптона», выплатив «святым» 62 миллиона евро. С тех пор бельгиец не провел на поле ни одной минуты.
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