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  4. 62-миллионный новичок Челси не дебютирует за клуб до декабря
Англия
17 октября 2023, 14:32 |
564
0

62-миллионный новичок Челси не дебютирует за клуб до декабря

Ромео Лавия все еще не восстановился от травмы лодыжки

17 октября 2023, 14:32 |
564
0
62-миллионный новичок Челси не дебютирует за клуб до декабря
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромео Лавия

Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Ромео Лавия не сможет дебютировать за клуб до начала декабря, сообщает британское издание Daily Mail.

У 19-летнего футболиста травма лодыжки, из-за которой он пропустил уже целый месяц. Повреждение было получено во время тренировочного процесса. К сожалению для фанатов «Челси», восстановление идет очень медленно и может затянуться вплоть до зимы.

Напомним, «синие» приобрели Ромео Лавию летом 2023 года из «Саутгемптона», выплатив «святым» 62 миллиона евро. С тех пор бельгиец не провел на поле ни одной минуты.

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Ромео Лавия Челси травма травма лодыжки Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Daily Mail
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