62-миллионный новичок Челси не дебютирует за клуб до декабря

Бельгийский полузащитник лондонского «Челси» Ромео Лавия не сможет дебютировать за клуб до начала декабря, сообщает британское издание Daily Mail.

У 19-летнего футболиста травма лодыжки, из-за которой он пропустил уже целый месяц. Повреждение было получено во время тренировочного процесса. К сожалению для фанатов «Челси», восстановление идет очень медленно и может затянуться вплоть до зимы.

Напомним, «синие» приобрели Ромео Лавию летом 2023 года из «Саутгемптона», выплатив «святым» 62 миллиона евро. С тех пор бельгиец не провел на поле ни одной минуты.