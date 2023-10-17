Соболева сыграла первый матч в основе турниров WTA, выиграв один сет
К сожалению, дальше идет Анна Бондар
Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№328 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, не смогла обыграть Анну Бондар из Венгрии (№116 WTA), хотя выиграла первую партию.
Клуж-Напока. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 7:5, 2:6, 3:6
Это была первая встреча теннисисток и первый матч Соболевой в основе турниров WTA.
В следующем раунде Бондар сразится против Елены Габриэлы Русе (№188 WTA) или Алиши Паркс (№54 WTA).
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Дивився сьогодні Дашу та Настю і мені не давало спокою одне питання. Чим займаються на тренуваннях наші дитячі тренери? Бо в Україні за 30 років не пригадаєш жодної тенісистки, яка б вийшла у дорослий теніс зі стабільною якісною подачею. Може, частково так можно про Перебийніс сказати, але тоді теніс був трохи іншим. Чисто на вродженому таланті щось було у Костюк з Ястремською. Чому саме на таланті? Тому що розвитку майже не спостерігалося. Що було у 14-15 років, фактично те саме і залишилося у 20+. Трохи краще хіба стало через досвід.
Подача - найскладніший елемент тенісу, без грамотного тренера її поставити до рівня Туру не вийде. Таких характерів, як у Світоліної, мало в кого знайдеться. Щоб, вийшовши у дорослий теніс із купою технічних вад, включно з поганою подачею, майже всі їх нівелювати за рахунок працелюбності та цілеспрямованості вже після підліткового віку.
Десятки талановитих українських тенісисток, і ніхто якісно не подає. Жах просто якийсь.