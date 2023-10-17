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  4. Соболева сыграла первый матч в основе турниров WTA, выиграв один сет
WTA
17 октября 2023, 14:15 | Обновлено 17 октября 2023, 14:19
525
4

Соболева сыграла первый матч в основе турниров WTA, выиграв один сет

К сожалению, дальше идет Анна Бондар

17 октября 2023, 14:15 | Обновлено 17 октября 2023, 14:19
525
4
Соболева сыграла первый матч в основе турниров WTA, выиграв один сет
Instagram. Анастасия Соболева

Украинская теннисистка Анастасия Соболева (№328 WTA) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, не смогла обыграть Анну Бондар из Венгрии (№116 WTA), хотя выиграла первую партию.

Клуж-Напока. Первый круг
Анастасия Соболева (Украина) – Анна Бондар (Венгрия) – 7:5, 2:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток и первый матч Соболевой в основе турниров WTA.

В следующем раунде Бондар сразится против Елены Габриэлы Русе (№188 WTA) или Алиши Паркс (№54 WTA).

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Анна Бондар Анастасия Соболева WTA Клуж-Напока
Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Stanislav Matusevych
На один сет більш-менш якісної гри Насті вистачило, а далі вже пішли муки.
Дивився сьогодні Дашу та Настю і мені не давало спокою одне питання. Чим займаються на тренуваннях наші дитячі тренери? Бо в Україні за 30 років не пригадаєш жодної тенісистки, яка б вийшла у дорослий теніс зі стабільною якісною подачею. Може, частково так можно про Перебийніс сказати, але тоді теніс був трохи іншим. Чисто на вродженому таланті щось було у Костюк з Ястремською. Чому саме на таланті? Тому що розвитку майже не спостерігалося. Що було у 14-15 років, фактично те саме і залишилося у 20+. Трохи краще хіба стало через досвід.
Подача - найскладніший елемент тенісу, без грамотного тренера її поставити до рівня Туру не вийде. Таких характерів, як у Світоліної, мало в кого знайдеться. Щоб, вийшовши у дорослий теніс із купою технічних вад, включно з поганою подачею, майже всі їх нівелювати за рахунок працелюбності та цілеспрямованості вже після підліткового віку.
Десятки талановитих українських тенісисток, і ніхто якісно не подає. Жах просто якийсь.
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+1
Олександр Науменко
Тактично грамотна дівчина, дружить з головою. Варіативність нарівні, Даяна відпочиває. Ще не вистачає майстерності, але це наживне. Головне, йде прогрес. Успіху надалі і хай щастить.
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+1
Falko
Сильонок забракло. Гадаю, трохи втомилась після кваліфікації.
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0
0976260852
добре !
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0
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