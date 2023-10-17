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Италия
17 октября 2023, 14:11 | Обновлено 17 октября 2023, 14:51
543
0

Защитник Милана может перейти в мадридский Реал

Малик Тшау привлек внимание королевского клуба

17 октября 2023, 14:11 | Обновлено 17 октября 2023, 14:51
543
0
Защитник Милана может перейти в мадридский Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Малик Тшау

Мадридский «Реал» нацелился на немецкого защитника итальянского «Милана» Малика Тшау, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Трансфер 22-летнего футболиста может состояться летом 2024 года. «Сливочные» видят в Малике хорошее усиление для глубины состава и готовы заплатить за него около 20 миллионов евро, в то время как портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 30 миллионов.

В этом сезоне Малик Тшау отыграл 9 матчей за «Милан». Все поединки игрок начинал в стартовом составе. Малик играл за основу «россонери» еще в прошлой кампании, но постоянным игроком старта стал только сейчас.

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Малик Тшау Милан Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Источник Mundo Deportivo
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