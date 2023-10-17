Защитник Милана может перейти в мадридский Реал

Мадридский «Реал» нацелился на немецкого защитника итальянского «Милана» Малика Тшау, сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Трансфер 22-летнего футболиста может состояться летом 2024 года. «Сливочные» видят в Малике хорошее усиление для глубины состава и готовы заплатить за него около 20 миллионов евро, в то время как портал Transfermarkt оценивает стоимость немца в 30 миллионов.

В этом сезоне Малик Тшау отыграл 9 матчей за «Милан». Все поединки игрок начинал в стартовом составе. Малик играл за основу «россонери» еще в прошлой кампании, но постоянным игроком старта стал только сейчас.