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Испания
17 октября 2023, 13:44 | Обновлено 17 октября 2023, 13:53
275
3

ВИДЕО. Виктор Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной

Вингер сборной Украины снова на футбольном поле

17 октября 2023, 13:44 | Обновлено 17 октября 2023, 13:53
275
3
ВИДЕО. Виктор Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков вернулся к командным тренировкам.

Напомним, в матче 8-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» (0:3) 25-летний украинец получил повреждение, из-за чего попросил замену в перерыве игры. Оказалось, что Виктор надорвал связки задней поверхности бедра. Из-за этой травмы Цыганков не получил вызов в сборную Украины на важные октябрьские матчи отбора к Евро-2024.

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков сыграл 8 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Все 8 матчей украинец начинал в стартовом составе.

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травма Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков тренировка
Источник ФК Жирона
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Комментарии 3
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apepa
С италией сыграет? Он очень нужен нам в этой главной игре.
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Nordenus
Ого, быстро он, говорили же что месяц минимум пропустит
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Remark
Чудова новина! 
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