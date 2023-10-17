ВИДЕО. Виктор Цыганков вернулся к тренировкам с Жироной

Украинский вингер испанской «Жироны» Виктор Цыганков вернулся к командным тренировкам.

Напомним, в матче 8-го тура чемпионата Испании против мадридского «Реала» (0:3) 25-летний украинец получил повреждение, из-за чего попросил замену в перерыве игры. Оказалось, что Виктор надорвал связки задней поверхности бедра. Из-за этой травмы Цыганков не получил вызов в сборную Украины на важные октябрьские матчи отбора к Евро-2024.

В этом сезоне Ла Лиги Виктор Цыганков сыграл 8 матчей за «Жирону», отметившись 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Все 8 матчей украинец начинал в стартовом составе.