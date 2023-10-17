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  4. Не только Барселона. Вингбеком Челси интересуется Манчестер Сити
Англия
17 октября 2023, 13:32 |
197
0

Не только Барселона. Вингбеком Челси интересуется Манчестер Сити

Ян Матсен будет иметь много вариантов продолжения карьеры летом

17 октября 2023, 13:32 |
197
0
Не только Барселона. Вингбеком Челси интересуется Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Матсен

Нидерландским защитником лондонского «Челси» Яном Матсеном интересуются «Манчестер Сити» и «Вест Хэм», сообщает издание TeamTalk.

Контракт 21-летнего футболиста истекает в конце сезона, поэтому английские клубы были бы рады подписать игрока на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что вингбеком интересуется каталонская «Барселона», которая видит в нем качественную подмену для Алехандро Бальде.

В этом сезоне Ян Матсен сыграл за «Челси» 8 матчей, но в 6 из них он выходил на поле со скамейки запасных. Всего у нидерландца 248 игровых минут в кампании 2023/24.

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Источник TeamTalk
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