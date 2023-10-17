Не только Барселона. Вингбеком Челси интересуется Манчестер Сити

Нидерландским защитником лондонского «Челси» Яном Матсеном интересуются «Манчестер Сити» и «Вест Хэм», сообщает издание TeamTalk.

Контракт 21-летнего футболиста истекает в конце сезона, поэтому английские клубы были бы рады подписать игрока на правах свободного агента.

Ранее сообщалось о том, что вингбеком интересуется каталонская «Барселона», которая видит в нем качественную подмену для Алехандро Бальде.

В этом сезоне Ян Матсен сыграл за «Челси» 8 матчей, но в 6 из них он выходил на поле со скамейки запасных. Всего у нидерландца 248 игровых минут в кампании 2023/24.