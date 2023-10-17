Папу ГОМЕС: «У меня были предложения из Саудовской Аравии»

Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес рассказал, почему не поехал играть на Ближний Восток в чемпионат Саудовской Аравии:

«Я принял решение присоединиться к «Монце» из-за своей семьи. У меня были предложения из Саудовской Аравии, но я не хотел везти своих детей, свою семью в середину пустыни, поэтому решил отказаться и вернуться в Италию».

35-летний Папу Гомес присоединился к «Монце» в конце сентября 2023 года на правах свободного агента. Пока он отыграл за клуб всего 40 минут, не отметившись ни одним результативным действием.