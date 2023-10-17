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  4. Давид РАЙЯ: «У нас с Ремсдейлом очень хорошие отношения»
Англия
17 октября 2023, 12:51 | Обновлено 17 октября 2023, 13:27
116
0

Давид РАЙЯ: «У нас с Ремсдейлом очень хорошие отношения»

Вратарь «Арсенала» рассказал про конкуренцию в клубе

17 октября 2023, 12:51 | Обновлено 17 октября 2023, 13:27
116
0
Давид РАЙЯ: «У нас с Ремсдейлом очень хорошие отношения»
Twitter

Вратарь «Арсенала» Давид Райя рассказал о конкуренции за статус первого голкипера в клубе:

«У нас с Рэмсдейлом очень хорошие отношения. Конечно, я борюсь за то, чтобы стать 1-м номером команды, но в конце тренировочного дня мы остаемся друзьями, и это важно. У нас очень здоровые отношения, нет никаких проблем».

В этом сезоне у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты есть приятная головная боль при выборе голкипера на игру. Давид Райя сыграл 6 матчей в этом сезоне, пропустив 4 мяча. Аарон Рэмсдейл также провел 6 поединков, в которых пропустил 5 голов.

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Аарон Рэмсдейл Давид Райя Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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