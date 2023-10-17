Давид РАЙЯ: «У нас с Ремсдейлом очень хорошие отношения»

Вратарь «Арсенала» Давид Райя рассказал о конкуренции за статус первого голкипера в клубе:

«У нас с Рэмсдейлом очень хорошие отношения. Конечно, я борюсь за то, чтобы стать 1-м номером команды, но в конце тренировочного дня мы остаемся друзьями, и это важно. У нас очень здоровые отношения, нет никаких проблем».

В этом сезоне у главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты есть приятная головная боль при выборе голкипера на игру. Давид Райя сыграл 6 матчей в этом сезоне, пропустив 4 мяча. Аарон Рэмсдейл также провел 6 поединков, в которых пропустил 5 голов.