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Major League Soccer
17 октября 2023, 12:27 | Обновлено 17 октября 2023, 12:33
1076
7

Лионель Месси ожидает, что получит 8-й Золотой мяч

Аргентинец посетит церемонию вручения награды в Париже

17 октября 2023, 12:27 | Обновлено 17 октября 2023, 12:33
1076
7
Лионель Месси ожидает, что получит 8-й Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine

Звездный форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси ожидает, что 30 октября в Париже получит свой 8-й «Золотой мяч», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

36-летний аргентинец будет присутствовать на церемонии вручения самой престижной награды от France Football.

Напомним, Лионель Месси в своей карьере выигрывал «Золотой мяч» 7 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ни один футболист в истории не имел такого количества наград.

В прошлом сезоне Лионель Месси сыграл 41 матч на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 20 голевыми передачами. Также он стал лучшим игроком и победителем чемпионата мира в Катаре, забив 7 голов и отдав 3 ассиста в 7 матчах турнира.

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Лионель Месси Золотой мяч France Football Major League Soccer (MLS) Интер Майами
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 7
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Gagik
да... за ЧМ конечно могут и дать... но переход в МЛС это минус... не топ чемп
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+1
GloryUkraine
Реальних конкурентів в цьому сезоні у Мессі нема.  Не знаю навіть кого ще виділити.  
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0
T-800
когда британцы год за годом брали КЕЧ (рекорд, который испанцы только могли повторить в эпоху ЛЧ), а как назло ЗМ уезжал в Германию ...
и за это Бундеслиговцы страдают .... сейчас, за грехи прошлого ... но могу быть не прав, правда теория неплохая))
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0
T-800
Франс ФутбоLL себя немного подстраховал тем, что не за год как раньше, а за сезон дает, иначе ЗМ мог бы уехать в кое-то веки за пределы Европы ... там в МЛС или к Саудам ...
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0
vitaha33
Ну цей рік дійсно заслужив, не те що тоді, коли в Левандовскі вкрали
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-1
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