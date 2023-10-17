Лионель Месси ожидает, что получит 8-й Золотой мяч

Звездный форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси ожидает, что 30 октября в Париже получит свой 8-й «Золотой мяч», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

36-летний аргентинец будет присутствовать на церемонии вручения самой престижной награды от France Football.

Напомним, Лионель Месси в своей карьере выигрывал «Золотой мяч» 7 раз (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ни один футболист в истории не имел такого количества наград.

В прошлом сезоне Лионель Месси сыграл 41 матч на клубном уровне, отметившись 21 забитым мячом и 20 голевыми передачами. Также он стал лучшим игроком и победителем чемпионата мира в Катаре, забив 7 голов и отдав 3 ассиста в 7 матчах турнира.