Чемпионат Европы17 октября 2023, 12:12 |
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ФОТО. Украина определила комплект формы на матч отбора Евро-2024
Сыграют в синем
17 октября 2023, 12:12 |
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Сборная Украины определилась с комплектом формы на выездной матч отбора Евро-2024 против Мальты. Команда Сергея Реброва сыграет в синей форме. Соперник выйдет на поле в красном.
Прошлую встречу с Северной Македонией Украина провела в этих же цветах.
Матч начнется в 21:45. Сборная Украины набрала 10 очков и перед предпоследним поединком отбора занимает 3-е место. Италия имеет столько же очков и матч в запасе.
В последнем туре Украина и Италия сыграют между собой.
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