ФОТО. Украина определила комплект формы на матч отбора Евро-2024

Сборная Украины определилась с комплектом формы на выездной матч отбора Евро-2024 против Мальты. Команда Сергея Реброва сыграет в синей форме. Соперник выйдет на поле в красном.

Прошлую встречу с Северной Македонией Украина провела в этих же цветах.

Матч начнется в 21:45. Сборная Украины набрала 10 очков и перед предпоследним поединком отбора занимает 3-е место. Италия имеет столько же очков и матч в запасе.

В последнем туре Украина и Италия сыграют между собой.