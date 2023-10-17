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  4. ФОТО. Украина определила комплект формы на матч отбора Евро-2024
Чемпионат Европы
17 октября 2023, 12:12 |
212
0

ФОТО. Украина определила комплект формы на матч отбора Евро-2024

Сыграют в синем

17 октября 2023, 12:12 |
212
0
ФОТО. Украина определила комплект формы на матч отбора Евро-2024
УАФ

Сборная Украины определилась с комплектом формы на выездной матч отбора Евро-2024 против Мальты. Команда Сергея Реброва сыграет в синей форме. Соперник выйдет на поле в красном.

Прошлую встречу с Северной Македонией Украина провела в этих же цветах.

Матч начнется в 21:45. Сборная Украины набрала 10 очков и перед предпоследним поединком отбора занимает 3-е место. Италия имеет столько же очков и матч в запасе.

В последнем туре Украина и Италия сыграют между собой.

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сборная Украины по футболу Мальта - Украина Евро-2024
Источник Sport.ua
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