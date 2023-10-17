Катарина Завацкая – Джессика Бузас Манейро. LIVE трансляция

17 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Джессики Бузас Манейро из Испании (№136 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №2. Время начала поединка – 12:30 по Киеву.

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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка выиграла.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Нурии Паррисас-Диас (№135 WTA) или Магдалены Френх (№69 WTA).

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