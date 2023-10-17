Катарина Завацкая – Джессика Бузас Манейро. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Монастире
17 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Джессики Бузас Манейро из Испании (№136 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №2. Время начала поединка – 12:30 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка выиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Нурии Паррисас-Диас (№135 WTA) или Магдалены Френх (№69 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Основной кандидатурой на замену является Иван Леко
Об этом рассказал Виктор Вацко