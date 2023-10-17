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  4. Катарина Завацкая – Джессика Бузас Манейро. LIVE трансляция
WTA
17 октября 2023, 12:35 |
148
0

Катарина Завацкая – Джессика Бузас Манейро. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Монастире

17 октября 2023, 12:35 |
148
0
Катарина Завацкая – Джессика Бузас Манейро. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

17 октября украинская теннисистка Катарина Завацкая (№171 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Монастире (Тунис).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Джессики Бузас Манейро из Испании (№136 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №2. Время начала поединка – 12:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка выиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Нурии Паррисас-Диас (№135 WTA) или Магдалены Френх (№69 WTA).

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Катарина Завацкая WTA Монастир Джессика Бузас Манейро смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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