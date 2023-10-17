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Украина. Премьер лига
17 октября 2023, 11:57 | Обновлено 17 октября 2023, 11:59
331
0

Принс АДУ: «Слежу за украинским футболом со времен Андрея Шевченко»

Новичок «Кривбасса» рассказал о решении перейти в криворожскую команду

17 октября 2023, 11:57 | Обновлено 17 октября 2023, 11:59
331
0
Принс АДУ: «Слежу за украинским футболом со времен Андрея Шевченко»
ФК Кривбасс. Принс Аду

Новичок «Кривбасса» Принс Аду рассказал о решении перейти в криворожскую команду.

– Принс, рады тебя видеть. Поздравляем с приездом в Украину. Какие первые эмоции после подписания контракта и перехода в «Кривбасс»?

– Большое спасибо. Я очень счастлив подписать контракт с «Кривбассом», потому что я следил за этой командой. Здесь играет мой друг Даниэль Соса, я следил за его выступлениями. Чувствую, что нужен этой команде и ее главному тренеру, поэтому я очень счастлив и мотивирован.

– Как тебя приняла команда и с кем подружился сейчас больше всего?

– Все хорошо, меня приняли как своего. К тому же я уже знаю Даниэля Сосу, а сейчас хорошо общаюсь с Иваном Дибанго и Жаном По. Мы даже успели посетить вместе матч женского «Кривбасса». Эти ребята помогают мне адаптироваться в клубе и городе.

– Какая твоя любимая позиция на поле, где чувствуешь себя наиболее комфортно?

– Обычно я играю на позиции под нападающим в качестве «десятки». Но это зависит от требований тренера. Если мне нужно будет сыграть атакующим фланговым полузащитником или в качестве форварда – это не станет большой проблемой. Все решает тренер и его тактическая схема.

– Ты подписал с «Кривбассом» полноценный контракт на 4 года. Расскажешь о деталях перехода? Как «Кривбасс» на тебя вышел?

– Я обрадовался, когда получил предложение от «Кривбасса». Впоследствии я разговаривал с главным тренером, он рассказал о планах клуба. Также с переходом помогли и друзья из «Кривбасса», которых я знал раньше. Я чувствую, что это хороший вариант продолжения моей карьеры и моего дальнейшего развития как профессионала.

– Что ты можешь сказать о текущих результатах «Кривбасса»?

– Очень классный результат сейчас демонстрирует команда. Все работают упорно, и это приносит свои плоды. Необходимо и в дальнейшем сохранять такой настрой и трудолюбие, настраиваться от матча к матчу, и это поможет нам оставаться на высоких позициях в чемпионате.

– Что раньше знал о «Кривбассе» и украинском футболе до твоего трансфера?

– Я начал следить за «Кривбассом» после перехода сюда Даниэля Сосы. Начал смотреть матчи команды – мне понравилась игра, старательность футболистов и атмосфера в коллективе Юрия Вернидуба. Что касается украинского футбола, то я начал следить за ним благодаря вашей легенде – Андрею Шевченко. Мне очень нравился стиль его игры как нападающего. Также импонирует игра Александра Зинченко, который выступает на самом высоком мировом уровне.

– Ты смог прибыть в расположение «Кривбасса» только через несколько месяцев после объявления о трансфере из-за бюрократических трудностей. Где находился все это время и как поддерживал форму?

– После подписания контракта я поехал в Анталию, где ждал оформления всех документов и получения визы. В это время тренеры прописали мне программу физической подготовки, которую я выполнял до переезда. Я постоянно посещал фитнес-зал и ждал пока все уладится. И вот наконец я здесь и готов помогать новой команде.

– Какие первые впечатления от клуба и его инфраструктуры, а также от Кривого Рога?

– Когда я приехал, мне все понравилось с первого раза: теплый прием, современный ремонт, качественные газоны с натуральным покрытием, удобные условия для тренировки и проживания. Очень хорошая инфраструктура и клубная база, а также и город.

– Ты выбрал в команде номер 80. Почему именно этот номер?

– У меня есть любимый номер – 29, однако сейчас он недоступен. Поэтому я выбрал 80-й. Во время зимней паузы я смогу сменить номер на свой привычный. Сейчас это не проблема. Главное влиться в коллектив, хорошо играть и приносить пользу «Кривбассу». У меня есть для этого все возможности.

– И напоследок скажи несколько слов нашим болельщикам.

– Продолжайте поддерживать нас в любой ситуации. Я буду делать все зависящее от себя, чтобы приносить вам радость и положительные эмоции. Мы будем работать усердно, чтобы получить желаемый результат. Уверен, что вместе нам удастся достичь новых вершин.

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Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Андрей Шевченко Александр Зинченко Жан-Морель По Иван Дибанго Даниэль Соса Юрий Вернидуб
Источник ФК Кривбасс
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