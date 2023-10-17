Принс АДУ: «Слежу за украинским футболом со времен Андрея Шевченко»
Новичок «Кривбасса» рассказал о решении перейти в криворожскую команду
Новичок «Кривбасса» Принс Аду рассказал о решении перейти в криворожскую команду.
– Принс, рады тебя видеть. Поздравляем с приездом в Украину. Какие первые эмоции после подписания контракта и перехода в «Кривбасс»?
– Большое спасибо. Я очень счастлив подписать контракт с «Кривбассом», потому что я следил за этой командой. Здесь играет мой друг Даниэль Соса, я следил за его выступлениями. Чувствую, что нужен этой команде и ее главному тренеру, поэтому я очень счастлив и мотивирован.
– Как тебя приняла команда и с кем подружился сейчас больше всего?
– Все хорошо, меня приняли как своего. К тому же я уже знаю Даниэля Сосу, а сейчас хорошо общаюсь с Иваном Дибанго и Жаном По. Мы даже успели посетить вместе матч женского «Кривбасса». Эти ребята помогают мне адаптироваться в клубе и городе.
– Какая твоя любимая позиция на поле, где чувствуешь себя наиболее комфортно?
– Обычно я играю на позиции под нападающим в качестве «десятки». Но это зависит от требований тренера. Если мне нужно будет сыграть атакующим фланговым полузащитником или в качестве форварда – это не станет большой проблемой. Все решает тренер и его тактическая схема.
– Ты подписал с «Кривбассом» полноценный контракт на 4 года. Расскажешь о деталях перехода? Как «Кривбасс» на тебя вышел?
– Я обрадовался, когда получил предложение от «Кривбасса». Впоследствии я разговаривал с главным тренером, он рассказал о планах клуба. Также с переходом помогли и друзья из «Кривбасса», которых я знал раньше. Я чувствую, что это хороший вариант продолжения моей карьеры и моего дальнейшего развития как профессионала.
– Что ты можешь сказать о текущих результатах «Кривбасса»?
– Очень классный результат сейчас демонстрирует команда. Все работают упорно, и это приносит свои плоды. Необходимо и в дальнейшем сохранять такой настрой и трудолюбие, настраиваться от матча к матчу, и это поможет нам оставаться на высоких позициях в чемпионате.
– Что раньше знал о «Кривбассе» и украинском футболе до твоего трансфера?
– Я начал следить за «Кривбассом» после перехода сюда Даниэля Сосы. Начал смотреть матчи команды – мне понравилась игра, старательность футболистов и атмосфера в коллективе Юрия Вернидуба. Что касается украинского футбола, то я начал следить за ним благодаря вашей легенде – Андрею Шевченко. Мне очень нравился стиль его игры как нападающего. Также импонирует игра Александра Зинченко, который выступает на самом высоком мировом уровне.
– Ты смог прибыть в расположение «Кривбасса» только через несколько месяцев после объявления о трансфере из-за бюрократических трудностей. Где находился все это время и как поддерживал форму?
– После подписания контракта я поехал в Анталию, где ждал оформления всех документов и получения визы. В это время тренеры прописали мне программу физической подготовки, которую я выполнял до переезда. Я постоянно посещал фитнес-зал и ждал пока все уладится. И вот наконец я здесь и готов помогать новой команде.
– Какие первые впечатления от клуба и его инфраструктуры, а также от Кривого Рога?
– Когда я приехал, мне все понравилось с первого раза: теплый прием, современный ремонт, качественные газоны с натуральным покрытием, удобные условия для тренировки и проживания. Очень хорошая инфраструктура и клубная база, а также и город.
– Ты выбрал в команде номер 80. Почему именно этот номер?
– У меня есть любимый номер – 29, однако сейчас он недоступен. Поэтому я выбрал 80-й. Во время зимней паузы я смогу сменить номер на свой привычный. Сейчас это не проблема. Главное влиться в коллектив, хорошо играть и приносить пользу «Кривбассу». У меня есть для этого все возможности.
– И напоследок скажи несколько слов нашим болельщикам.
– Продолжайте поддерживать нас в любой ситуации. Я буду делать все зависящее от себя, чтобы приносить вам радость и положительные эмоции. Мы будем работать усердно, чтобы получить желаемый результат. Уверен, что вместе нам удастся достичь новых вершин.
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