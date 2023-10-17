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ATP
17 октября 2023, 11:05 | Обновлено 17 октября 2023, 11:16
203
0

Алексей Крутых – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Гамбурге

17 октября 2023, 11:05 | Обновлено 17 октября 2023, 11:16
203
0
Алексей Крутых – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

17 октября украинские теннисисты Алексей Крутых (№244 ATP) и Илья Марченко (№248 ATP) начнут выступления на хардовом челленджере в Гамбурге матчем между собой.

Время начала поединка – 11:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистами.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Саси Кумара Мукунда (№447 ATP) или Алтуга Джеликбилека (№295 ATP).

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Илья Марченко Алексей Крутых ATP Гамбург смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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