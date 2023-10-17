Алексей Крутых – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 октября украинские теннисисты Алексей Крутых (№244 ATP) и Илья Марченко (№248 ATP) начнут выступления на хардовом челленджере в Гамбурге матчем между собой.

Время начала поединка – 11:10 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первый матч между теннисистами.

В следующем раунде победитель встречи сразится против Саси Кумара Мукунда (№447 ATP) или Алтуга Джеликбилека (№295 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА