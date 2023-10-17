Алексей Крутых – Илья Марченко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Гамбурге
17 октября украинские теннисисты Алексей Крутых (№244 ATP) и Илья Марченко (№248 ATP) начнут выступления на хардовом челленджере в Гамбурге матчем между собой.
Время начала поединка – 11:10 по Киеву.
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Это будет первый матч между теннисистами.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Саси Кумара Мукунда (№447 ATP) или Алтуга Джеликбилека (№295 ATP).
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