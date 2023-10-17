Дарья Снигур – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№154 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка сыграет против третьей сеяной Грет Миннен (№59 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны-Лены Фридзам (№111 WTA) или Ілоны Георгианы Гиороае (№371 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ



ТУРНИРНАЯ СЕТКА