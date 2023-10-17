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  4. Дарья Снигур – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 октября 2023, 12:03 |
338
0

Дарья Снигур – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Клуж-Напоке

17 октября 2023, 12:03 |
338
0
Дарья Снигур – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

17 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№154 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка сыграет против третьей сеяной Грет Миннен (№59 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны-Лены Фридзам (№111 WTA) или Ілоны Георгианы Гиороае (№371 WTA).

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Источник Sport.ua
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