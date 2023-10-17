Дарья Снигур – Грет Миннен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Клуж-Напоке
17 октября украинская теннисистка Дарья Снигур (№154 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В первом раунде основы украинка сыграет против третьей сеяной Грет Миннен (№59 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
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Это будет вторая встреча теннисисток, первую украинка проиграла.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Анны-Лены Фридзам (№111 WTA) или Ілоны Георгианы Гиороае (№371 WTA).
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