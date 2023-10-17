Украина. Премьер лига17 октября 2023, 10:28 |
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УПЛ определила лучшего игрока и тренера месяца
Все номинации - Кривбассу
17 октября 2023, 10:28 |
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По итогам сентября УПЛ назвала лучшим тренером наставника «Кривбасса» Юрия Вернидуба. Команда выиграла три матча из четырех, а уже в октябре стала лидером чемпионата.
Лучшим игроком месяца стал хавбек «Кривбасса» Максим Задерака.
Игрок в четырех матчах забил два гола и сделал результативную передачу.
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