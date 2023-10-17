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Украина. Премьер лига
17 октября 2023, 10:28 |
209
0

УПЛ определила лучшего игрока и тренера месяца

Все номинации - Кривбассу

17 октября 2023, 10:28 |
209
0
УПЛ определила лучшего игрока и тренера месяца
УПЛ

По итогам сентября УПЛ назвала лучшим тренером наставника «Кривбасса» Юрия Вернидуба. Команда выиграла три матча из четырех, а уже в октябре стала лидером чемпионата.

Лучшим игроком месяца стал хавбек «Кривбасса» Максим Задерака.

Игрок в четырех матчах забил два гола и сделал результативную передачу.

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Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Максим Задерака Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
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