УПЛ определила лучшего игрока и тренера месяца

По итогам сентября УПЛ назвала лучшим тренером наставника «Кривбасса» Юрия Вернидуба. Команда выиграла три матча из четырех, а уже в октябре стала лидером чемпионата.

Лучшим игроком месяца стал хавбек «Кривбасса» Максим Задерака.

Игрок в четырех матчах забил два гола и сделал результативную передачу.