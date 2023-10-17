Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Анастасия Соболева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 октября 2023, 10:15 | Обновлено 17 октября 2023, 10:17
168
0

Анастасия Соболева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Клуж-Напоке

17 октября 2023, 10:15 | Обновлено 17 октября 2023, 10:17
168
0
Анастасия Соболева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФТУ. Анастасия Соболева

17 октября украинская теннисистка Анастасия Соболева (№328 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Анны Бондар из Венгрии (№116 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №2. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены Габриэлы Русе (№188 WTA) или Алиши Паркс (№54 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Вслед за Ястремской. Байндл проиграла в 1-м раунде турнира в Клуж-Напоке
Ястремская проиграла 17-летней чешке на турнире в Румынии
Катерина Байндл – Екатерина Макарова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
смотреть онлайн WTA Клуж-Напока Анастасия Соболева Анна Бондар
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Футбол | 16 октября 2023, 21:23 64
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21
Невероятная развязка. Украина U-21 обыграла Англию U-21

Подопечные Унаи Мельгосы отлично провели первый тайм, англичане были лучше во втором

ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
Футбол | 16 октября 2023, 21:50 2
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет
ВИДЕО. Суперсейв Нещерета на 90+7, который не позволил Англии сравнять счет

Сборная Украины U-21 обыграла англичан в квалификации молодежного Евро-2025

Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Футбол | 17.10.2023, 10:10
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Минус капитан. Заявка сборной Украины на матч отбора Евро-2024
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Футбол | 16.10.2023, 16:37
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Стало известно, кто может стать наставником Шахтера после ухода ван Леувена
Сестры КОЛБ: «Играем гораздо лучше, когда горит Крымский мост»
Теннис | 16.10.2023, 12:00
Сестры КОЛБ: «Играем гораздо лучше, когда горит Крымский мост»
Сестры КОЛБ: «Играем гораздо лучше, когда горит Крымский мост»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что это было, Шахтер?!
Что это было, Шахтер?!
17.10.2023, 06:30 66
Футбол
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
ФОТО. Два футболиста покинули лагерь сборной Украины перед игрой с Мальтой
15.10.2023, 16:40 2
Футбол
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
Погибли фаны. Матч Бельгия – Швеция остановлен из соображений безопасности
16.10.2023, 23:15 9
Футбол
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
Мампасси заявил, что его бабушка живет в Донецке. Но не осудил оккупантов
15.10.2023, 18:35 24
Футбол
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
Украина U-21 – Англия U-21 – 3:2. Драматичная победа. Видео голов и обзор
16.10.2023, 21:35 28
Футбол
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
Холифилд назвал лучшего боксера, с которым когда-либо выходил на ринг
16.10.2023, 10:10
Бокс
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: Караваев, куда ты бьешь?»
15.10.2023, 21:16 12
Футбол
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
Джеймс Бонд отдыхает. Стало известно, как Роспутько сбежал из Шахтера
15.10.2023, 12:25 54
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем