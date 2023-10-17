Анастасия Соболева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 октября украинская теннисистка Анастасия Соболева (№328 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Анны Бондар из Венгрии (№116 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №2. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены Габриэлы Русе (№188 WTA) или Алиши Паркс (№54 WTA).

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