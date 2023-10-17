Анастасия Соболева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Клуж-Напоке
17 октября украинская теннисистка Анастасия Соболева (№328 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В первом раунде основы украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против Анны Бондар из Венгрии (№116 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №2. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Елены Габриэлы Русе (№188 WTA) или Алиши Паркс (№54 WTA).
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Подопечные Унаи Мельгосы отлично провели первый тайм, англичане были лучше во втором
Сборная Украины U-21 обыграла англичан в квалификации молодежного Евро-2025