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  4. Рекордные цифры. Сколько минут в среднем компенсируют судьи в АПЛ
Англия
17 октября 2023, 09:49 |
272
0

Рекордные цифры. Сколько минут в среднем компенсируют судьи в АПЛ

Уже более 11 минут

17 октября 2023, 09:49 |
272
0
Рекордные цифры. Сколько минут в среднем компенсируют судьи в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

После новых рекомендаций, которые перед стартом сезона АПЛ получили арбитры, в матчах чемпионата Англии стало значительно больше компенсированных к времени игры минут.

В этом сезоне судьи в среднем добавляют к матчам более 11 минут – 11 минут и 33 секунды. Это на три минуты больше, чем в прошлом сезоне. При этом в десяти сезонах до того в среднем компенсировали 6-7 минут.

По итогам 8 туров АПЛ нынешнего сезона всего было добавлено 924 минуты. Ранее ФИФА на ЧМ-2022 обязала арбитров компенсировать все возможные остановки игры, что регулярно приводило к 10+ дополнительным минутам.

Такую же установку получили арбитры АПЛ, а вот в УЕФА назвали это абсурдом и не собираются применять в еврокубках.

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чемпионат Англии по футболу
Источник The Athletic
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