Журналист: «У Шахтера – Срна, у Динамо – Шовковский. Закрываются легендами»

Журналист Игорь Цыганык считает, что «Шахтер» пока остановится на варианте с Дарио Срна и не будет искать другого тренера. В понедельник хорват стал и.о наставника команды после увольнения Патрика ван Леувена.

«Пока никого «Шахтер» искать не будет. Если у Дарио все нормально пойдет, то утвердят его главным тренером, никаких сомнений. Как нет практически сомнений, что после Мирчи Луческу в «Динамо» тренером будет Александр Шовковский».

«Сейчас нужно где-то закрываться легендами, у которых есть авторитет огромный. Нет сейчас возможности приглашать больших тренеров», – сказал Цыганык.

Известно, что контракт Луческу истекает будущим летом.