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  4. Журналист: «У Шахтера – Срна, у Динамо – Шовковский. Закрываются легендами»
Украина. Премьер лига
17 октября 2023, 08:28 |
1539
3

Журналист: «У Шахтера – Срна, у Динамо – Шовковский. Закрываются легендами»

Цыганык рассказал о ситуации с тренерами

17 октября 2023, 08:28 |
1539
3
Журналист: «У Шахтера – Срна, у Динамо – Шовковский. Закрываются легендами»
ФК Шахтер. Дарио Срна

Журналист Игорь Цыганык считает, что «Шахтер» пока остановится на варианте с Дарио Срна и не будет искать другого тренера. В понедельник хорват стал и.о наставника команды после увольнения Патрика ван Леувена.

«Пока никого «Шахтер» искать не будет. Если у Дарио все нормально пойдет, то утвердят его главным тренером, никаких сомнений. Как нет практически сомнений, что после Мирчи Луческу в «Динамо» тренером будет Александр Шовковский».

«Сейчас нужно где-то закрываться легендами, у которых есть авторитет огромный. Нет сейчас возможности приглашать больших тренеров», – сказал Цыганык.

Известно, что контракт Луческу истекает будущим летом.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Дарио Срна Александр Шовковский Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига
Источник Циганик LIVE
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Комментарии 3
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potemkin78
журналист? это теперь так называется?
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+1
Crimea
Щоб ці два клуби грали, потрібно вигнати назад на росію Ахмєтова та Суркіса
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-1
Віктор Коробка
Фах тренера так же відрізняється від футболіста, як фах гонщика від механіка. Вроді і той, і другий добре знають машину, але кожен зі свого боку.
Дай бог і Срні, і Шовковському стати гарними тренерами, але що Суркіс, що Ахметов дуже ризикують, довіряючи команди тренерам без досвіду. Ринат міг би і не звільняти ван Леувена, поки не знайде тренера, гідного рівня Шахтаря. Різкі кроки рідко приводять до успіху, а гірше - запросто може стати. Суркіс хоч і не звільнив Луческу, але чи шукає йому гідну змену - велике питання.
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-1
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