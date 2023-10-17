Журналист: «У Шахтера – Срна, у Динамо – Шовковский. Закрываются легендами»
Цыганык рассказал о ситуации с тренерами
Журналист Игорь Цыганык считает, что «Шахтер» пока остановится на варианте с Дарио Срна и не будет искать другого тренера. В понедельник хорват стал и.о наставника команды после увольнения Патрика ван Леувена.
«Пока никого «Шахтер» искать не будет. Если у Дарио все нормально пойдет, то утвердят его главным тренером, никаких сомнений. Как нет практически сомнений, что после Мирчи Луческу в «Динамо» тренером будет Александр Шовковский».
«Сейчас нужно где-то закрываться легендами, у которых есть авторитет огромный. Нет сейчас возможности приглашать больших тренеров», – сказал Цыганык.
Известно, что контракт Луческу истекает будущим летом.
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Дай бог і Срні, і Шовковському стати гарними тренерами, але що Суркіс, що Ахметов дуже ризикують, довіряючи команди тренерам без досвіду. Ринат міг би і не звільняти ван Леувена, поки не знайде тренера, гідного рівня Шахтаря. Різкі кроки рідко приводять до успіху, а гірше - запросто може стати. Суркіс хоч і не звільнив Луческу, але чи шукає йому гідну змену - велике питання.