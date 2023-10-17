Чемпионат Европы17 октября 2023, 05:43 | Обновлено 17 октября 2023, 05:48
35
0
Мальта – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 17 октября на Мальте проходит матч квалификации Евро-2024
17 октября 2023, 05:43 | Обновлено 17 октября 2023, 05:48
35
0
17 октября в 21:45 на Мальте проходит матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Мальты и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите в 23:45 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Мальта – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 октября 2023, 16:37 12
Основной кандидатурой на замену является Иван Леко
Футбол | 16 октября 2023, 22:49 9
Террорист записал видеообращение, в котором представился членом ИГИЛ
Футбол | 16.10.2023, 17:53
Футбол | 16.10.2023, 21:35
Футбол | 17.10.2023, 04:33
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2023, 10:10
15.10.2023, 09:20 79
15.10.2023, 21:16 11
16.10.2023, 00:35 1
16.10.2023, 16:17 126
16.10.2023, 23:15 7
16.10.2023, 21:23 62