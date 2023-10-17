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Чемпионат Европы
17 октября 2023, 05:43 | Обновлено 17 октября 2023, 05:48
35
0

Мальта – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 17 октября на Мальте проходит матч квалификации Евро-2024

17 октября 2023, 05:43 | Обновлено 17 октября 2023, 05:48
35
0
Мальта – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

17 октября в 21:45 на Мальте проходит матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Мальты и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:45 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Мальта – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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