17 октября в 21:45 на Мальте проходит матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Мальты и Украины.

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Смотрите в 23:45 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Мальта – Украина. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE