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16.10.2023 21:30 – FT 1 : 0
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17 октября 2023, 04:33 |
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ВИДЕО. Мане реализовал пенальти и принес Сенегалу победу над Камеруном

16 октября состоялись три товарищеских матча

17 октября 2023, 04:33 |
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ВИДЕО. Мане реализовал пенальти и принес Сенегалу победу над Камеруном
Getty Images/Global Images Ukraine. Садио Мане

16 октября состоялись 3 товарищеских матча между национальными командами.

Сенегал минимально обыграл Камерун. Единственный гол на 35-й минуте забил Садио Мане, который реализовал 11-метровый.

Китай на своем поле уступил Узбекистану на своем поле со счетом 1:2.

В еще одном поединке между Египтом и Алжиром была зафиксирована ничья – 1:1.

Товарищеский матч. 16 октября

Сенегал – Камерун – 1:0

Гол: Мане, 35 (пен.)

Другие результаты:

  • Китай – Узбекистан – 1:2
  • Алжир – Египет – 1:1

Видеообзор матча Сенегал – Камерун – 1:0

События матча

35’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Сенегал.
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Источник Sport.ua
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