ВИДЕО. Мане реализовал пенальти и принес Сенегалу победу над Камеруном

16 октября состоялись 3 товарищеских матча между национальными командами.

Сенегал минимально обыграл Камерун. Единственный гол на 35-й минуте забил Садио Мане, который реализовал 11-метровый.

Китай на своем поле уступил Узбекистану на своем поле со счетом 1:2.

В еще одном поединке между Египтом и Алжиром была зафиксирована ничья – 1:1.

Товарищеский матч. 16 октября

Сенегал – Камерун – 1:0

Гол: Мане, 35 (пен.)

Другие результаты:

Китай – Узбекистан – 1:2

Алжир – Египет – 1:1

Видеообзор матча Сенегал – Камерун – 1:0