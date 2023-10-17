Товарищеские матчи
Другие новости17 октября 2023, 04:33 |
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ВИДЕО. Мане реализовал пенальти и принес Сенегалу победу над Камеруном
16 октября состоялись три товарищеских матча
17 октября 2023, 04:33 |
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16 октября состоялись 3 товарищеских матча между национальными командами.
Сенегал минимально обыграл Камерун. Единственный гол на 35-й минуте забил Садио Мане, который реализовал 11-метровый.
Китай на своем поле уступил Узбекистану на своем поле со счетом 1:2.
В еще одном поединке между Египтом и Алжиром была зафиксирована ничья – 1:1.
Товарищеский матч. 16 октября
Сенегал – Камерун – 1:0
Гол: Мане, 35 (пен.)
Другие результаты:
- Китай – Узбекистан – 1:2
- Алжир – Египет – 1:1
Видеообзор матча Сенегал – Камерун – 1:0
События матча
35’
ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Сенегал.
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