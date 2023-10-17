Другие новости17 октября 2023, 01:20 | Обновлено 17 октября 2023, 01:27
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
Важные события во всех видах спорта
17 октября 2023, 01:20 | Обновлено 17 октября 2023, 01:27
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Во вторник, 17 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
21:45 Мальта – Украина
21:45 Англия – Италия
21:45 Северная Ирландия – Словения
ТЕННИС
12:30 Катарина Завацкая – Джессика Бузас Манейро
20:00 Леся Цуренко – Хлоэ Паке
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