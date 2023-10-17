СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября

Во вторник, 17 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Мальта – Украина

15.00 – 6.00 – 1.26

21:45 Англия – Италия

1.70 – 3.74 – 5.40

21:45 Северная Ирландия – Словения

3.47 – 3.20 – 2.27

ТЕННИС

12:30 Катарина Завацкая – Джессика Бузас Манейро

1.81 – 2.00

20:00 Леся Цуренко – Хлоэ Паке

1.19 – 4.79