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17 октября 2023, 01:20 | Обновлено 17 октября 2023, 01:27
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября

Важные события во всех видах спорта

17 октября 2023, 01:20 | Обновлено 17 октября 2023, 01:27
13
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 17 октября
УАФ

Во вторник, 17 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

21:45 Мальта – Украина

Favbet 15.00 – 6.00 – 1.26

21:45 Англия – Италия

Favbet 1.70 – 3.74 – 5.40

21:45 Северная Ирландия – Словения

Favbet 3.47 – 3.20 – 2.27

ТЕННИС

12:30 Катарина Завацкая – Джессика Бузас Манейро

Favbet 1.81 – 2.00

20:00 Леся Цуренко – Хлоэ Паке

Favbet 1.19 – 4.79

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Источник Sport.ua
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