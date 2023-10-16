Экс-хавбек Ювентуса, Лацио и Интера в 38 лет возобновил карьеру в Италии

Бывший полузащитник «Лацио», «Интера» и «Ювентуса» Эрнанес, также сыгравший 27 матчей за национальную сборную Бразилии, решил в 38 лет возобновить карьеру в Италии.

О подписании трудового соглашения с Эрнанесом сообщил аматорский клуб «Сале».

С января 2022 года Эрнанес не имел клуба, а летом минувшего года даже задумывался о завершении карьеры. В итоге после почти двухлетней паузы возрастной хавбек все же решил еще попробовать поиграть, пусть и на аматорском уровне.

В Италии Эрнанес выступал с 2010 по 2017 годы. Становился двукратным чемпионом страны в составе «Ювентуса», а также три раза поднимал над головой Кубок Италии – дважды с туринцами и один раз в футболке «Лацио».