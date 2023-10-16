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  4. Экс-хавбек Ювентуса, Лацио и Интера в 38 лет возобновил карьеру в Италии
Италия
16 октября 2023, 22:50 |
1100
0

Экс-хавбек Ювентуса, Лацио и Интера в 38 лет возобновил карьеру в Италии

Эрнанес будет выступать за любительскую команду «Сале»

16 октября 2023, 22:50 |
1100
0
Экс-хавбек Ювентуса, Лацио и Интера в 38 лет возобновил карьеру в Италии
instagram.com/asd.sale

Бывший полузащитник «Лацио», «Интера» и «Ювентуса» Эрнанес, также сыгравший 27 матчей за национальную сборную Бразилии, решил в 38 лет возобновить карьеру в Италии.

О подписании трудового соглашения с Эрнанесом сообщил аматорский клуб «Сале».

С января 2022 года Эрнанес не имел клуба, а летом минувшего года даже задумывался о завершении карьеры. В итоге после почти двухлетней паузы возрастной хавбек все же решил еще попробовать поиграть, пусть и на аматорском уровне.

В Италии Эрнанес выступал с 2010 по 2017 годы. Становился двукратным чемпионом страны в составе «Ювентуса», а также три раза поднимал над головой Кубок Италии – дважды с туринцами и один раз в футболке «Лацио».

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Эрнанес Ювентус трансферы Серии A Лацио Интер Милан трансферы аматорский футбол
Источник Sport.ua
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