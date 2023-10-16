Англия16 октября 2023, 22:02 | Обновлено 16 октября 2023, 22:08
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Не Роналду, Ширер или Руни. FourFourTwo назвал лучшего игрока в истории АПЛ
Авторитетный журнал представил топ-рейтинг
16 октября 2023, 22:02 | Обновлено 16 октября 2023, 22:08
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Французский нападающий Тьерри Анри признан лучшим футболистом в истории Английской Премье-лиги по версии FourFourTwo.
Британский журнал презентовал реестр из 100 лучших игроков, которые выступали в АПЛ в период с 1992 года.
Тьерри Анри играл за лондонский «Арсенал» с 1999 по 2007 год и в 2012 году. За «Канониров» француз сыграл в 377 матчах, забил 228 голов и сделал 103 ассиста.
Топ-10 рейтинга FourFourTwo
- 1. Тьерри Анри
- 2. Криштиану Роналду
- 3. Алан Ширер
- 4. Уэйн Руни
- 5. Райан Гиггз
- 6. Эрик Кантона
- 7. Стивен Джеррард
- 8. Фрэнк Лэмпард
- 9. Патрик Виейра
- 10. Пол Скоулз
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