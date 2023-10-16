Не Роналду, Ширер или Руни. FourFourTwo назвал лучшего игрока в истории АПЛ

Французский нападающий Тьерри Анри признан лучшим футболистом в истории Английской Премье-лиги по версии FourFourTwo.

Британский журнал презентовал реестр из 100 лучших игроков, которые выступали в АПЛ в период с 1992 года.

Тьерри Анри играл за лондонский «Арсенал» с 1999 по 2007 год и в 2012 году. За «Канониров» француз сыграл в 377 матчах, забил 228 голов и сделал 103 ассиста.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo