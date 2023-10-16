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  4. Не Роналду, Ширер или Руни. FourFourTwo назвал лучшего игрока в истории АПЛ
Англия
16 октября 2023, 22:02 | Обновлено 16 октября 2023, 22:08
595
0

Не Роналду, Ширер или Руни. FourFourTwo назвал лучшего игрока в истории АПЛ

Авторитетный журнал представил топ-рейтинг

16 октября 2023, 22:02 | Обновлено 16 октября 2023, 22:08
595
0
Не Роналду, Ширер или Руни. FourFourTwo назвал лучшего игрока в истории АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Французский нападающий Тьерри Анри признан лучшим футболистом в истории Английской Премье-лиги по версии FourFourTwo.

Британский журнал презентовал реестр из 100 лучших игроков, которые выступали в АПЛ в период с 1992 года.

Тьерри Анри играл за лондонский «Арсенал» с 1999 по 2007 год и в 2012 году. За «Канониров» француз сыграл в 377 матчах, забил 228 голов и сделал 103 ассиста.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo

  • 1. Тьерри Анри
  • 2. Криштиану Роналду
  • 3. Алан Ширер
  • 4. Уэйн Руни
  • 5. Райан Гиггз
  • 6. Эрик Кантона
  • 7. Стивен Джеррард
  • 8. Фрэнк Лэмпард
  • 9. Патрик Виейра
  • 10. Пол Скоулз
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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Криштиану Роналду Алан Ширер Уэйн Руни
Источник FourFourTwo
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