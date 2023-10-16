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Молодежные турниры
16 октября 2023, 21:19 | Обновлено 16 октября 2023, 21:32
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Чарли Крессуэлл сравнял счет в матче Англии U-21 против Украины U-21

Англичане во втором тайме забили два гола в ворота Руслана Нещерета

16 октября 2023, 21:19 | Обновлено 16 октября 2023, 21:32
139
0
Чарли Крессуэлл сравнял счет в матче Англии U-21 против Украины U-21
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч отбора к Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21. Встреча проходит в словацком городе Кошице.

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Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имеют по 6 очков, деля первое место в группе. Сине-желтая команда под руководством Уная Мельгосы в предыдущем матче 12 октября обыграла Люксембург (3:0).

Чарли Крессуэлл сравнял счет для Англии U-21 на 89-й минуте (2:2).

ГОЛ! 2:2. Чарли Крессуэлл, 89 мин.

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Источник Sport.ua
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