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Молодежные турниры
16 октября 2023, 21:05 | Обновлено 16 октября 2023, 21:12
444
0

Англия U-21 отыграла один мяч. Нонни Мадуэке сократил отставание в счете

В середине второго тайма преимущество Украины U-21 стало минимальным

16 октября 2023, 21:05 | Обновлено 16 октября 2023, 21:12
444
0
Англия U-21 отыграла один мяч. Нонни Мадуэке сократил отставание в счете
Getty Images/Global Images Ukraine. Нонни Мадуэке

16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч отбора к Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21. Встреча проходит в словацком городе Кошице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имеют по 6 очков, деля первое место в группе. Сине-желтая команда под руководством Уная Мельгосы в предыдущем матче 12 октября обыграла Люксембург (3:0).

В середине второго тайма Англия U-21 сократила отставание в счете. На 67-й минуте точно пробил Нонни Мадуэке.

ГОЛ! 2:1. Нонни Мадуэке, 67 мин.

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Источник Sport.ua
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