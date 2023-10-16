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Молодежные турниры
16 октября 2023, 20:23 | Обновлено 16 октября 2023, 20:29
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Пробил с фланга со штрафного. Очеретько удвоил перевес над Англией U-21

Украинцы забили два гола в матче отбора к Евро-2025 U-21 в Кошице

16 октября 2023, 20:23 | Обновлено 16 октября 2023, 20:29
729
0
Пробил с фланга со штрафного. Очеретько удвоил перевес над Англией U-21
УАФ. Олег Очеретько

16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч отбора к Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21. Встреча проходит в словацком городе Кошице.

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Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имеют по 6 очков, деля первое место в группе. Сине-желтая команда под руководством Уная Мельгосы в предыдущем матче 12 октября обыграла Люксембург (3:0).

В конца первого тайма Украина U-21 удвоила перевес. На 43-й минуте Олег Очеретько точно пробил со штрафного с фланга (2:0).

ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 43 мин.

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Источник Sport.ua
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