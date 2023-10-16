Пробил с фланга со штрафного. Очеретько удвоил перевес над Англией U-21
Украинцы забили два гола в матче отбора к Евро-2025 U-21 в Кошице
16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч отбора к Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21. Встреча проходит в словацком городе Кошице.
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Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имеют по 6 очков, деля первое место в группе. Сине-желтая команда под руководством Уная Мельгосы в предыдущем матче 12 октября обыграла Люксембург (3:0).
В конца первого тайма Украина U-21 удвоила перевес. На 43-й минуте Олег Очеретько точно пробил со штрафного с фланга (2:0).
ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 43 мин.
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