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Молодежные турниры
16 октября 2023, 20:07 | Обновлено 16 октября 2023, 20:28
705
0

Назар Волошин открыл счет в матче украинской молодежки против Англии U-21

Поединок отбора к Евро-2025 U-21 проходит в словацком городе Кошице

16 октября 2023, 20:07 | Обновлено 16 октября 2023, 20:28
705
0
Назар Волошин открыл счет в матче украинской молодежки против Англии U-21
УАФ. Назар Волошин

16 октября в 19:30 молодежная сборная Украины U-21 проводит матч отбора к Евро-2025 U-21 против команды Англии U-21. Встреча проходит в словацком городе Кошице.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Молодежные сборные Украины и Англии после двух туров имеют по 6 очков, деля первое место в группе. Сине-желтая команда под руководством Уная Мельгосы в предыдущем матче 12 октября обыграла Люксембург (3:0).

В середине первого тайма Украина U-21 вышла вперед. На 31-й минуте счет открыл Назар Волошин.

ГОЛ! 1:0. Назар Волошин, 31 мин.

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Источник Sport.ua
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