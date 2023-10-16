Марсель ДЕСАЙИ: «Мбаппе в Ман Сити? Там нет места для индивидуальности»

Легендарный экс-защитник сборной Франции Марсель Десайи считает, что Килиану Мбаппе не удалось бы заиграть в «Манчестер Сити»:

«Мбаппе будет нелегко, если он перейдет в «Ман Сити». Это звучит странно, но я не думаю, что Мбаппе создан для игры за «Сити», потому что там слишком серьезная игровая дисциплина. Манера игры «Сити» не оставляет места для индивидуальности.

Она не подходит игрокам, которые хотят стягивать на себя защитников. Они играют в пас и перемещаются. Бернарду Силва и Грилиш способны играть плеймейкера, но философия Гвардиолы это убивает. Мбаппе потеряет уверенность в себе, если начнет в «Сити» не очень хорошо. Он топ-игрок, но не для «Манчестер Сити».