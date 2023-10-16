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Лига конференций
16 октября 2023, 16:48 |
487
0

Легендарный немец может возглавить словенскую Олимпию

Мирослав Клозе будет работать в Словении

16 октября 2023, 16:48 |
487
0
Легендарный немец может возглавить словенскую Олимпию
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирослав Клозе

Словенская «Олимпия» сейчас занимается поисками нового главного тренера после увольнения португальца Жоау Энрикеша. Нового тренера обещают назначить до пятницы, 20 октября, им будет иностранный специалист.

По информации словенских СМИ, «Олимпию», скорее всего, возглавит легендарный немец Мирослав Клозе. Хотя окончательного решения 45-летний немец пока что не принял.

Пока что у Клозе минимальный опыт самостоятельной тренерской работы на взрослом уровне: с июля 2022 года по март 2023 года он возглавлял австрийский «Райндорф Альтах». Также он возглавлял юниорскую команду «Баварии» U-17 и работал ассистентом главного тренера в сборной Германии и той же «Баварии».

«Олимпия» в нынешнем сезоне выступает в Лиге конференций, где после двух туров замыкает турнирную таблицу группы А с 0 очков.

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Олимпия Любляна Мирослав Клозе
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