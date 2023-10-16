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Италия
16 октября 2023, 16:47 | Обновлено 16 октября 2023, 16:48
346
0

Агент ФАДЖОЛИ: «У него игровая зависимость»

Полузащитник «Ювентуса» не останется один в затруднительном положении

16 октября 2023, 16:47 | Обновлено 16 октября 2023, 16:48
346
0
Агент ФАДЖОЛИ: «У него игровая зависимость»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николо Фаджоли

Футбольный агент полузащитника туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли подтвердил игровую зависимость своего клиента:

«У него игровая зависимость, проблема возникла еще тогда, когда мы не сотрудничали. Несмотря на это, мы решили, что не оставим его одного. Мы пытались ему помочь всеми способами, и я должен сказать, что после начала сотрудничества с нами он вел себя образцово».

Ранее прокуратура Турина вызывали полузащитника для сотрудничества со следствием. Также под следствием находятся Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и Никола Залевски. Всем игрокам грозит длительная дисквалификация.

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Николо Фаджоли Ювентус ставки дисквалификация азарт Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Фабрицио Романо
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