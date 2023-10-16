Агент ФАДЖОЛИ: «У него игровая зависимость»

Футбольный агент полузащитника туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли подтвердил игровую зависимость своего клиента:

«У него игровая зависимость, проблема возникла еще тогда, когда мы не сотрудничали. Несмотря на это, мы решили, что не оставим его одного. Мы пытались ему помочь всеми способами, и я должен сказать, что после начала сотрудничества с нами он вел себя образцово».

Ранее прокуратура Турина вызывали полузащитника для сотрудничества со следствием. Также под следствием находятся Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и Никола Залевски. Всем игрокам грозит длительная дисквалификация.