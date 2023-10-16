Агент ФАДЖОЛИ: «У него игровая зависимость»
Полузащитник «Ювентуса» не останется один в затруднительном положении
Футбольный агент полузащитника туринского «Ювентуса» Николо Фаджоли подтвердил игровую зависимость своего клиента:
«У него игровая зависимость, проблема возникла еще тогда, когда мы не сотрудничали. Несмотря на это, мы решили, что не оставим его одного. Мы пытались ему помочь всеми способами, и я должен сказать, что после начала сотрудничества с нами он вел себя образцово».
Ранее прокуратура Турина вызывали полузащитника для сотрудничества со следствием. Также под следствием находятся Сандро Тонали, Николо Дзаньоло и Никола Залевски. Всем игрокам грозит длительная дисквалификация.
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