Сеск ФАБРЕГАС: «Я многому учусь у Де Дзерби»

Знаменитый испанский экс-полузащитник Сеск Фабрегас признался, что восхищен игрой «Брайтона» Роберто Де Дзерби:

«Причины успеха «Брайтона» – в их понимании футбола. Они знают, когда нужно снизить темп, когда его взвинтить, когда искать свободное пространство. Они знают, когда нужно выманить игроков соперника и ускориться. Мне нравится их понимание футбола. Считаю, что нужно играть именно так.

Футбол «Брайтона» напоминает мне то, как играл «Арсенал» в мои времена. Быстрый атакующий стиль, непредсказуемый для соперника. Идешь против них в высокий прессинг – сразу же получаешь рывок за спину. Прессингуешь их низко – они играют в короткий пас и находят свободные зоны. Это очень интересно, и я многому учусь у Де Дзерби».