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Англия
16 октября 2023, 16:11 | Обновлено 16 октября 2023, 16:12
287
0

Сеск ФАБРЕГАС: «Я многому учусь у Де Дзерби»

Легендарный хавбек – об игре «Брайтона»

16 октября 2023, 16:11 | Обновлено 16 октября 2023, 16:12
287
0
Сеск ФАБРЕГАС: «Я многому учусь у Де Дзерби»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Знаменитый испанский экс-полузащитник Сеск Фабрегас признался, что восхищен игрой «Брайтона» Роберто Де Дзерби:

«Причины успеха «Брайтона» – в их понимании футбола. Они знают, когда нужно снизить темп, когда его взвинтить, когда искать свободное пространство. Они знают, когда нужно выманить игроков соперника и ускориться. Мне нравится их понимание футбола. Считаю, что нужно играть именно так.

Футбол «Брайтона» напоминает мне то, как играл «Арсенал» в мои времена. Быстрый атакующий стиль, непредсказуемый для соперника. Идешь против них в высокий прессинг – сразу же получаешь рывок за спину. Прессингуешь их низко – они играют в короткий пас и находят свободные зоны. Это очень интересно, и я многому учусь у Де Дзерби».

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Брайтон Роберто Де Дзерби Сеск Фабрегас
Источник The Mirror
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