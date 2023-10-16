Лионель Месси покинул расположение сборной Аргентины ради семьи
Звездный нападающий хотел отпраздновать с близкими День матери
Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси 15 октября покинул расположение сборной Аргентины, чтобы отпраздновать с семьей День матери, сообщает издание ESPN.
Утром, 15 октября, 36-летняя легенда мирового футбола на частном самолете улетел в родной Росарио. Именно там живет его мама.
Следующую игру национальная команда Аргентины проведет уже 18 октября. Соперником станет сборная Перу, матч состоится в рамках отборочной кампании к чемпионату мира 2026 года. Время начала поединка не позволит его посмотреть многим украинским болельщикам, ведь игра начнется в 5:00 по киевскому времени.
LEO MESSI EN ROSARIO: el 10 llegó a su tierra, para celebrar el día de la madre junto a su familia.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 15, 2023
📷 Mauro Yasprizza pic.twitter.com/XYkgXKbkLa
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