Лионель Месси покинул расположение сборной Аргентины ради семьи

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси 15 октября покинул расположение сборной Аргентины, чтобы отпраздновать с семьей День матери, сообщает издание ESPN.

Утром, 15 октября, 36-летняя легенда мирового футбола на частном самолете улетел в родной Росарио. Именно там живет его мама.

Следующую игру национальная команда Аргентины проведет уже 18 октября. Соперником станет сборная Перу, матч состоится в рамках отборочной кампании к чемпионату мира 2026 года. Время начала поединка не позволит его посмотреть многим украинским болельщикам, ведь игра начнется в 5:00 по киевскому времени.