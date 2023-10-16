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  4. Лионель Месси покинул расположение сборной Аргентины ради семьи
Major League Soccer
16 октября 2023, 15:58 |
688
1

Лионель Месси покинул расположение сборной Аргентины ради семьи

Звездный нападающий хотел отпраздновать с близкими День матери

16 октября 2023, 15:58 |
688
1
Лионель Месси покинул расположение сборной Аргентины ради семьи
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси 15 октября покинул расположение сборной Аргентины, чтобы отпраздновать с семьей День матери, сообщает издание ESPN.

Утром, 15 октября, 36-летняя легенда мирового футбола на частном самолете улетел в родной Росарио. Именно там живет его мама.

Следующую игру национальная команда Аргентины проведет уже 18 октября. Соперником станет сборная Перу, матч состоится в рамках отборочной кампании к чемпионату мира 2026 года. Время начала поединка не позволит его посмотреть многим украинским болельщикам, ведь игра начнется в 5:00 по киевскому времени.

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник ESPN
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turist86
- Где он?
- Он улетел, но обещал вернуться.
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