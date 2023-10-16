Атлетико планирует заработать на трансфере Жоау Феликса 80 млн евро

Мадридский «Атлетико» планирует окончательно распрощаться с 23-летним португальским нападающим Жоау Феликсом, который в настоящее время выступает на правах аренды за каталонскую «Барселону».

Учитывая затруднительное финансовое положение, «Барселона» вряд ли сможет предложить такую сумму. «Сине-гранатовые» готовы продлить арендную сделку игрока еще на один год, но уже с правом выкупа за 40 млн евро.

Жоау Феликс отыграл в этом сезоне за «Барселону» восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.