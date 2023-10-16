Испания16 октября 2023, 15:15 |
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Атлетико планирует заработать на трансфере Жоау Феликса 80 млн евро
Барселона готова продлить аренду футболиста еще на год с правом выкупа за 40 млн
16 октября 2023, 15:15 |
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Мадридский «Атлетико» планирует окончательно распрощаться с 23-летним португальским нападающим Жоау Феликсом, который в настоящее время выступает на правах аренды за каталонскую «Барселону».
Учитывая затруднительное финансовое положение, «Барселона» вряд ли сможет предложить такую сумму. «Сине-гранатовые» готовы продлить арендную сделку игрока еще на один год, но уже с правом выкупа за 40 млн евро.
Жоау Феликс отыграл в этом сезоне за «Барселону» восемь матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.
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