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  4. ПСЖ через неделю сделает Мбаппе последнее предложение по новому контракту
Испания
16 октября 2023, 14:54 |
841
0

ПСЖ через неделю сделает Мбаппе последнее предложение по новому контракту

Не исключено, что в переговорах примет участие «Реал»

16 октября 2023, 14:54 |
841
0
ПСЖ через неделю сделает Мбаппе последнее предложение по новому контракту
Getty Images/Global Images Ukraine

«Пари Сен-Жермен» на следующей неделе сделает французскому нападающему Килиану Мбаппе последнее предложение по продлению контракта, сообщает испанское издание Sport.es.

Действующее соглашение 24-летней суперзвезды действует до конца этого сезона. На старте кампании его не выпускали на поле, чтобы заставить продлить контракт. Форвард пообещал руководству, что не покинет команду бесплатно.

Вполне возможно, что в новом раунде переговоров участие примет не только «ПСЖ» и Килиан, но и мадридский «Реал». 3 стороны будут пытаться найти компромисс, чтобы уже летом 2024 года Мбаппе стал игроком королевского клуба.

В этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 9 матчей за парижан, отметившись 8 забитыми мячами.

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Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид продление контракта трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник Sport.es
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