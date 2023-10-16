ПСЖ через неделю сделает Мбаппе последнее предложение по новому контракту
Не исключено, что в переговорах примет участие «Реал»
«Пари Сен-Жермен» на следующей неделе сделает французскому нападающему Килиану Мбаппе последнее предложение по продлению контракта, сообщает испанское издание Sport.es.
Действующее соглашение 24-летней суперзвезды действует до конца этого сезона. На старте кампании его не выпускали на поле, чтобы заставить продлить контракт. Форвард пообещал руководству, что не покинет команду бесплатно.
Вполне возможно, что в новом раунде переговоров участие примет не только «ПСЖ» и Килиан, но и мадридский «Реал». 3 стороны будут пытаться найти компромисс, чтобы уже летом 2024 года Мбаппе стал игроком королевского клуба.
В этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 9 матчей за парижан, отметившись 8 забитыми мячами.
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