ПСЖ через неделю сделает Мбаппе последнее предложение по новому контракту

«Пари Сен-Жермен» на следующей неделе сделает французскому нападающему Килиану Мбаппе последнее предложение по продлению контракта, сообщает испанское издание Sport.es.

Действующее соглашение 24-летней суперзвезды действует до конца этого сезона. На старте кампании его не выпускали на поле, чтобы заставить продлить контракт. Форвард пообещал руководству, что не покинет команду бесплатно.

Вполне возможно, что в новом раунде переговоров участие примет не только «ПСЖ» и Килиан, но и мадридский «Реал». 3 стороны будут пытаться найти компромисс, чтобы уже летом 2024 года Мбаппе стал игроком королевского клуба.

В этом сезоне Килиан Мбаппе сыграл 9 матчей за парижан, отметившись 8 забитыми мячами.