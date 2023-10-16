Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Победили Рух, потому что Ракицкий играл более 20 минут»
Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 13:16 |
1892
0

Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Победили Рух, потому что Ракицкий играл более 20 минут»

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Рухом»

16 октября 2023, 13:16 |
1892
0
Патрик ВАН ЛЕУВЕН: «Победили Рух, потому что Ракицкий играл более 20 минут»
ФК Шахтер. Патрик ван Леувен

Главный тренер «Шахтера» Патрик ван Леувен прокомментировал победу над «Рухом» (2:0) в товарищеском матче.

– Мистер, «Шахтер» накануне провел контрольный матч с «Рухом». Какие впечатления от этой игры и как идет подготовка?
– Прежде всего нам не хватает игроков сборной, а для всех остальных футболистов, которые не входят в ее состав, это почти двухнедельный перерыв, поэтому мы организовали для них товарищескую встречу с «Рухом». Также на этой неделе с нами тренировались некоторые игроки Академии, что позволило посмотреть на молодежь в спарринге с первой командой. Для меня это был положительный опыт, учитывая не на результат, а на то, как мы играли, как футболисты смогли показать себя после двух дней тяжелых тренировок. Я доволен спаррингом, доволен группой и тем, как все работали в последние дни. Для части этой группы это была также подготовка к следующему матчу чемпионата. Ждем возвращения сборников, чтобы продолжить тактическую часть работы.

– Вы упомянули о сборниках. Насколько сложно проводить тренировочный процесс без них?
– Всегда важно продолжать работать на высоком уровне, чтобы игроки, не привлеченные в сборные, имели соответствующие физические и тактические нагрузки. Чтобы, когда команда соберется вместе, все находились на одном уровне и имели одинаковую форму. Такие перерывы позволяют тренерам организовать товарищеские матчи и предоставить игровое время футболистам, которые меньше играют в поединках чемпионата и Лиги чемпионов.

– Вы активно привлекаете молодежь и в спарринге с «Рухом» дали сыграть юным футболистам. Можете выделить кого-то из них?
– Да, дали им всем возможность поиграть. Мне нравится работать с группой из 20 футболистов, что позволяет нам проводить тренировочные игры 11 на 11, посмотреть на молодежь. Также это хорошо, учитывая будущее: если что-то произойдет, то ты уже видел некоторых молодых исполнителей и имеешь представление об их игре. Я доволен проделанной работой.

– Две недели назад «Шахтер» сыграл с «Рухом» вничью в поединке УПЛ, а сейчас одержал победу. В чем разница между этими матчами?
– Это товарищеская встреча, поэтому подход другой. Во-первых, Ракицкий играл более 20 минут, это самая большая разница. В матче чемпионата за 20 минут мы уже были вдесятером. По моему мнению, «Рух» действовал в том же стиле, что и в прошлый раз: пытался прессинговать, играть агрессивно. В начале мы имели некоторые сложности, но через десять минут все нормализовалось и ребята стали играть в футбол, создавать моменты и забивать.

– На поле после травмы и восстановления вернулся Валерий Бондарь. Готов ли он к выходу в официальных матчах и как оцениваете его физические кондиции?
– Он до этого уже хорошо поработал над физической формой, частично тренировался с нами на прошлой неделе, а последние четыре дня полностью находится в общей группе и готов продолжать. Сейчас он отыграл один тайм. Радуемся, что он вернулся и набрал хорошие кондиции. Теперь надо двигаться дальше и выходить на 90 минут.

– Также себя неплохо проявил Невертон. Что можете сказать о его игре?
– Знали с самого начала, что Невертону необходимо дать время. Он имеет нужные качества, скорость, технические навыки. Просто нам понадобилось чуть больше времени, чтобы подготовить его, лучше понять. Очень приятный парень, всегда улыбается и тяжело работает на тренировках. Во втором тайме показал то, чего мы от него ожидали. Однако его силы и мощности не хватает надолго. Хотим подготовить его, чтобы он всегда был готов, действовал в том стиле, в котором хочет, и вписывался в команду игру.

Тренер «горняков» ссылается на удаление Ярослава Ракицкого на 19-й минуте в матче 8-го тура УПЛ против «Руха» (1:1).

По теме:
Источник: Бразильский легионер покинул Днепр-1 из-за войны в Украине
ЛАВРИНЕНКО: «Уверен, что в нескольких матчах мы не добрали свои очки»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Дома пропускать три мяча – многовато»
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер Патрик ван Леувен Ярослав Ракицкий
Источник ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

БЕНЗЕМА: Молимся за жителей Газы, которые стали жертвами этих бомбардировок
Футбол | 16 октября 2023, 06:40 28
БЕНЗЕМА: Молимся за жителей Газы, которые стали жертвами этих бомбардировок
БЕНЗЕМА: Молимся за жителей Газы, которые стали жертвами этих бомбардировок

Карим поддержал жителей Палестины в своем Twitter

«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
Футбол | 15 октября 2023, 22:29 3
«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику

Нужно видеть партнеров вокруг

ВИДЕО. ЛУЧШИЕ футбольные мемы #2
Футбол | 16.10.2023, 11:40
ВИДЕО. ЛУЧШИЕ футбольные мемы #2
ВИДЕО. ЛУЧШИЕ футбольные мемы #2
Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала
Футбол | 15.10.2023, 17:00
Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала
Лунин рассказал, почему не хочет уходить из мадридского Реала
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Футбол | 15.10.2023, 21:16
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Бегу и думаю: «Караваев, куда ты бьешь?»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
Луческу покинул Украину и прибыл в Румынию
14.10.2023, 18:29 8
Футбол
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
15.10.2023, 12:06 5
Бокс
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
Мальчик на распутье. История очередного предательства в Шахтере
15.10.2023, 14:38 110
Футбол
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
Украина – Северная Македония – 2:0. Изюминка от Караваева. Видео голов
14.10.2023, 18:10 2
Футбол
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
ВИДЕО. Пас Зинченко. Судаков вывел Украину вперед против Северной Македонии
14.10.2023, 16:37 4
Футбол
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 95
Футбол
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
15.10.2023, 01:23 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем