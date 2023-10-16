Олег ШЕЛАЕВ: «Желательно забить Мальте два быстрых гола»

17 октября национальная сборная Украины проведет очередной поединок отбора на Евро 2024 – с футболистами Мальты.

Бывший игрок национальной сборной Украины Олег Шелаев в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от завтрашнего противостояния:

– На пресс-конференции после предыдущего поединка с Северной Македонией главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров отмечал, что ротация в составе, который выйдет против мальтийцев, обязательно будет. На мой взгляд, изменения будут не массовыми, максимум на двух позициях. Тренерский штаб может доверить место на футбольном поле с первых минут Яремчуку и Караваеву вместо, соответственно, Довбыка и Зубкова.

– Думаете, что таким образом Ребров отблагодарит Караваева за чудо-гол, который закрепил победу над северомакедонцами?

– Нет, скорее Ребров даст шанс Караваеву потому, что в завтрашнем поединке можно предвидеть игровое преимущество гостей, а при насыщенной обороне соперника киевский динамовец эффективнее Зубкова, которому нужен простор.

– Кстати, в матче с балканцами в Праге вы ожидали именно такой стартовый состав от Реброва?

– Да. Рулевой уже определился с основной обоймой исполнителей, а это 15-16 игроков и уточнить кто из них выйдет на поле со свистком арбитра, не составляет труда.

– Победу в Праге наши заслужили?

– Противостояние в столице Чехии было с равными шансами на победу обеих сборных. Но у украинцев реализация была лучше. Хотя следует сказать, что в тех нескольких эпизодах, где не забить было труднее, соперники не порадовали исполнительским мастерством. Речь идет, прежде всего, о нашем Мудрике.

– А кто по вашему мнению, был лучшим игроком поединка?

– Я бы отметил нашего вратаря Трубина, который в нескольких моментах был на высоте.

– В завтрашнем матче с Мальтой большинство экспертов фаворитом считают украинцев. И все же, где следует ждать угроз от хозяев?

– Они будут искать свой шанс при розыгрыше стандартных положений. Поэтому нашим надо быть настороже. Как по мне, главное, чтобы обошлось без недооценки оппонента. Было бы очень хорошо забить быстрый гол, а еще лучше – два. Тогда бы можно было уже в дебюте снять с повестки дня вопрос о победителе. Наши ребята должны осознавать, что без завтрашней победы обесценятся три очка добытые в минувшую субботу в Праге. Поэтому настрой должен быть максимальным. А более сбалансированный состав, наличие в каждом звене лидеров должны стать залогом успеха на Мальте.