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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 13:27 | Обновлено 16 октября 2023, 14:10
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0

ЛАВРИНЕНКО: «Уверен, что в нескольких матчах мы не добрали свои очки»

Наставник «Верес» – о результатах команды

16 октября 2023, 13:27 | Обновлено 16 октября 2023, 14:10
170
0
ЛАВРИНЕНКО: «Уверен, что в нескольких матчах мы не добрали свои очки»
ФК Верес. Сергей Лавриненко

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко высказался о неудовлетворительных результатах команды в УПЛ.

«Конечно, главным мерилом любой работы всегда был, есть и будет, прежде всего, результат. Это совершенно естественная вещь, к которой мы идем. Действительно, по состоянию на данный момент результат мог бы быть лучше. Убежден, что в нескольких матчах текущего сезона мы точно не добрали своих очков.

В то же время, не стоит забывать, что любому результату предшествует немалый кусок работы, а это уже процесс. Вспомните прошлый сезон – «Кривбасс» Вернидуба шел последним, «Черноморец» Григорчука не мог найти свою игру. Сейчас это уже совсем другие команды, решающие совсем другие задачи. Мне понятна реакция болельщиков, но и болельщики должны понимать, что команда не строится за неделю или месяц. Это комплексный процесс, который требует ежедневной работы и тренерского штаба, и футболистов», – сказал Лавриненко.

После десяти сыгранных туров «Верес» имеет в своем активе шесть очков и занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ.

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Сергей Лавриненко чемпионат Украины по футболу Верес Ровно Украинская Премьер-лига
Источник Sportarena
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