Алексей АНТОНОВ: «Мечтаю поскорее стать главным тренером»

Тренер «Черноморца» Алексей Антонов ответил на 10 футбольных вопросов.

– Лучший игрок всех времен?

– Лионель Месси.

– Самый крутой неукраинский клуб?

– «Барселона».

– Тренер номер один в мире?

– Хосеп Гвардиола.

– Топовый стадион, на котором приходилось играть?

– Стадион «Боруссии» Дортмунд (на котором «Габала» Антонова играла в групповом турнире Лиги Европы).

– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?

– Таких несколько. Например, Обамеянг, Гюндоган.

– Любимая книга или фильм о футболе?

– Автобиография Карло Анчелотти.

– Лучшее восстановление после матча?

– Отдых и сон.

– Топовый клуб Независимой Украины?

– «Динамо» и «Шахтер».

– Ваша футбольная мечта?

– Как можно скорее стать главным тренером и сделать себе имя как тренер. Двигаюсь в этом направлении.

– Лучший тренер Украины после Лобановского?

– Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Роман Григорчук.

– БОНУС. Самый памятный момент футбольной карьеры?

– Какого-то одного момента нет. В свое время это и вызов в сборную Украины, и выступление в еврокубках, и в «Кривбассе» сильная команда была.