Алексей АНТОНОВ: «Мечтаю поскорее стать главным тренером»
Тренер «Черноморца» ответил на 10 футбольных вопросов
Тренер «Черноморца» Алексей Антонов ответил на 10 футбольных вопросов.
– Лучший игрок всех времен?
– Лионель Месси.
– Самый крутой неукраинский клуб?
– «Барселона».
– Тренер номер один в мире?
– Хосеп Гвардиола.
– Топовый стадион, на котором приходилось играть?
– Стадион «Боруссии» Дортмунд (на котором «Габала» Антонова играла в групповом турнире Лиги Европы).
– Самый сильный футболист, против которого выходил на поле?
– Таких несколько. Например, Обамеянг, Гюндоган.
– Любимая книга или фильм о футболе?
– Автобиография Карло Анчелотти.
– Лучшее восстановление после матча?
– Отдых и сон.
– Топовый клуб Независимой Украины?
– «Динамо» и «Шахтер».
– Ваша футбольная мечта?
– Как можно скорее стать главным тренером и сделать себе имя как тренер. Двигаюсь в этом направлении.
– Лучший тренер Украины после Лобановского?
– Андрей Шевченко, Сергей Ребров, Роман Григорчук.
– БОНУС. Самый памятный момент футбольной карьеры?
– Какого-то одного момента нет. В свое время это и вызов в сборную Украины, и выступление в еврокубках, и в «Кривбассе» сильная команда была.
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