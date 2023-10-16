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Украина. Премьер лига
16 октября 2023, 11:40 | Обновлено 16 октября 2023, 12:13
399
0

НЕВЕРТОН: «Рад первому голу в составе Шахтера»

Полузащитник «Шахтера» прокомментировал победу над «Рухом»

16 октября 2023, 11:40 | Обновлено 16 октября 2023, 12:13
399
0
НЕВЕРТОН: «Рад первому голу в составе Шахтера»
ФК Шахтер. Невертон

Полузащитник «Шахтера» Невертон прокомментировал победу в товарищеском матче с «Рухом» (0:2).

– Невертон, поздравляю с победой. Как сейчас идет тренировочный процесс и что можешь сказать по сегодняшней игре?
– Да, это был действительно очень хороший товарищеский матч. Рад первому голу в составе «Шахтера». Несколько дней назад вернулись к тренировкам, они очень насыщенные и интенсивные. Я очень тяжело работаю на тренировках, чтобы потом показать себя как можно лучше в играх, а команда смогла добиться результата.

– Ты сегодня очень неплохо себя проявил. Как чувствуешь свой уровень физических кондиций и какие эмоции от гола?
– Думаю, это результат проделанной работы на тренировках. Да, я могу использовать это на практике во время матча. Что же насчет моей физической формы, на данный момент она очень хорошая.

– Если вспомним именно тот момент, в котором ты забил, то опиши его.
– Я всегда сосредоточен накануне матча. Стараюсь фокусироваться на игре, насколько это возможно.

– Что можешь сказать об украинских командах и УПЛ?
– Чемпионат Украины существенно отличается от Бразилии. Здесь надо иметь гораздо больше силы и скорости. В Бразилии играют медленнее, поэтому это сказалось на мне. Я адаптируюсь хорошо, слава Богу. На тренировках и играх стараюсь делать все, чтобы адаптация прошла как можно быстрее.

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Рух Львов Рух - Шахтер Невертон
Источник ФК Шахтер Донецк
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