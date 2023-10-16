ТАЛЛЕС: «Нужно поработать над завершением своих атак»

Бразильский нападающий «Руха» Таллес Бренер поделился впечатлениями от контрольного матча с «Шахтером» (0:2).

«Мы сыграли очень хороший матч. Команда поддерживала высокий темп и хорошо смотрелась на поле. «Рух» создал много моментов, но, к сожалению, не удалось их реализовать. В то время как у «Шахтера» было всего несколько моментов, но они забили дважды. Это футбол – когда ты не забиваешь, тебя могут наказать.

Надо еще поработать над завершением своих атак, ведь «Рух» хорошо действует в нападении, но не всегда удается реализовать моменты. Однако это был нужный и интересный для нас матч, ведь мы поддержали свой ритм и смогли сыграть в свой привычный футбол даже против столь сильного соперника.

Сейчас мы с боевым настроением готовимся к матчу против «Вереса». Нам нужно победить в этой игре, поэтому мы очень сконцентрированы на тренировочном процессе и делаем все необходимое, чтобы подойти к этому матчу в оптимальной форме», – сказал Таллес.



Следующий матч львовский «Рух» сыграет в 11 туре УПЛ против «Вереса» 22 октября. Начало матча запланировано в 13:00.