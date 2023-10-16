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  4. Даяна Ястремская – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
16 октября 2023, 07:33 |
272
0

Даяна Ястремская – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Клуж-Напоке

16 октября 2023, 07:33 |
272
0
Даяна Ястремская – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

16 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка сыграет против обладательницы уайлд-кард Николы Бартунковой из Чехии (№289 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №2. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

  • Усі найяскравіші моменти матчу доступні в режимі Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№72 WTA) или Виктории Томовой (№95 WTA).

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Даяна Ястремская WTA Клуж-Напока смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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