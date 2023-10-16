Даяна Ястремская – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда на турнире в Клуж-Напоке
16 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).
В первом раунде основы украинка сыграет против обладательницы уайлд-кард Николы Бартунковой из Чехии (№289 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №2. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисисток.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№72 WTA) или Виктории Томовой (№95 WTA).
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