Даяна Ястремская – Никола Бартункова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 октября украинская теннисистка Даяна Ястремская (№106 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке (Румыния).

В первом раунде основы украинка сыграет против обладательницы уайлд-кард Николы Бартунковой из Чехии (№289 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №2. Время начала поединка – 12:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница встречи сразится против Аны Богдан (№72 WTA) или Виктории Томовой (№95 WTA).

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