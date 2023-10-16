СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 октября

В понедельник, 16 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Украина U-21 – Англия U-21

8.60 – 5.25 – 1.33

21:45 Бельгия – Швеция

1.65 – 4.20 – 5.10

21:45 Босния и Герцеговина – Португалия

6.25 – 4.30 – 1.54

ТЕННИС

12:00 Никола Бартункова – Даяна Ястремская

3.02 – 1.39

13:30 Екатерина Макарова – Катерина Байндл

4.15 – 1.24