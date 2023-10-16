Другие новости16 октября 2023, 07:01 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 октября
Важные события во всех видах спорта
16 октября 2023, 07:01 |
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В понедельник, 16 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
19:30 Украина U-21 – Англия U-21
21:45 Бельгия – Швеция
21:45 Босния и Герцеговина – Португалия
ТЕННИС
12:00 Никола Бартункова – Даяна Ястремская
13:30 Екатерина Макарова – Катерина Байндл
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