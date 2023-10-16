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16 октября 2023, 07:01 |
13
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 октября

Важные события во всех видах спорта

16 октября 2023, 07:01 |
13
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 16 октября
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 16 октября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

19:30 Украина U-21 – Англия U-21

Favbet 8.60 – 5.25 – 1.33

21:45 Бельгия – Швеция

Favbet 1.65 – 4.20 – 5.10

21:45 Босния и Герцеговина – Португалия

Favbet 6.25 – 4.30 – 1.54

ТЕННИС

12:00 Никола Бартункова – Даяна Ястремская

Favbet 3.02 – 1.39

13:30 Екатерина Макарова – Катерина Байндл

Favbet 4.15 – 1.24

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Источник Sport.ua
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