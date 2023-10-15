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  4. Анатолий ТРУБИН: «В первом матче Северная Македония дала нам по шапке»
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 23:24 |
167
0

Анатолий ТРУБИН: «В первом матче Северная Македония дала нам по шапке»

Удалось победить в важном матче

15 октября 2023, 23:24 |
167
0
Анатолий ТРУБИН: «В первом матче Северная Македония дала нам по шапке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который классными сейвами помог обыграть Северную Македонию со счетом 2:0, вспомнил первую игру против этой команды.

Тогда Украина провалила первый тайм, но сделала камбэк и выиграла 3:2.

«Хорошо, что победили. Трибуны были невероятными. Когда при своих болельщиках, то это круто. И круто, что смогли подарить им радость. В первом матче с Северной Македонией нам дали по шапке. Мы помнили тот первый тайм».

«В этой игры мы перетерпели сложные моменты и добыли победу. Хорошо, что не пропустили, забили два гола и взяли три очка. Сложная и важная победа», – сказал Трубин.

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сборная Украины по футболу Украина - Северная Македония Анатолий Трубин сборная Северной Ирландии по футболу Евро-2024
Источник ВЗбирна
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