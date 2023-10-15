Анатолий ТРУБИН: «В первом матче Северная Македония дала нам по шапке»
Удалось победить в важном матче
Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин, который классными сейвами помог обыграть Северную Македонию со счетом 2:0, вспомнил первую игру против этой команды.
Тогда Украина провалила первый тайм, но сделала камбэк и выиграла 3:2.
«Хорошо, что победили. Трибуны были невероятными. Когда при своих болельщиках, то это круто. И круто, что смогли подарить им радость. В первом матче с Северной Македонией нам дали по шапке. Мы помнили тот первый тайм».
«В этой игры мы перетерпели сложные моменты и добыли победу. Хорошо, что не пропустили, забили два гола и взяли три очка. Сложная и важная победа», – сказал Трубин.
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