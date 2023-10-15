«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко хвалит Михаила Мудрика, однако отмечает, что игроку нужно научиться видеть партнеров, которые остаются свободными благодаря скорости и технике вингера «Челси».

«Миша хорошо разгонял атаки и создавал моменты. Он все так быстро делает, что на своей скорости иногда не видит, что происходит вокруг него. Можно сыграть попроще, но у него такая скорость, что, мне кажется, когда бежит, то он как в тоннеле. На нем по 3-4 игрока висит, и если сможет увидеть партнера, то за счет этого можно создавать моменты. Если 3-4 соперника вокруг Мудрика, то есть свободное пространство в другом месте».

«Он прогрессирует, и если научится делать это, то будет круто, он начнет создавать еще больше моментов. Миша очень помог в матче с Северной Македонией», – сказал Степаненко.

Наставник сборной Сергей Ребров после матча в ответ на критику Мудрика похвалил игрока.