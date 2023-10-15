Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 22:29 |
1787
1

«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику

Нужно видеть партнеров вокруг

15 октября 2023, 22:29 |
1787
1
«Будет круто, если он научится этому». Степаненко дал совет Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Хавбек сборной Украины Тарас Степаненко хвалит Михаила Мудрика, однако отмечает, что игроку нужно научиться видеть партнеров, которые остаются свободными благодаря скорости и технике вингера «Челси».

«Миша хорошо разгонял атаки и создавал моменты. Он все так быстро делает, что на своей скорости иногда не видит, что происходит вокруг него. Можно сыграть попроще, но у него такая скорость, что, мне кажется, когда бежит, то он как в тоннеле. На нем по 3-4 игрока висит, и если сможет увидеть партнера, то за счет этого можно создавать моменты. Если 3-4 соперника вокруг Мудрика, то есть свободное пространство в другом месте».

«Он прогрессирует, и если научится делать это, то будет круто, он начнет создавать еще больше моментов. Миша очень помог в матче с Северной Македонией», – сказал Степаненко.

Наставник сборной Сергей Ребров после матча в ответ на критику Мудрика похвалил игрока.

По теме:
Анатолий ТРУБИН: «В первом матче Северная Македония дала нам по шапке»
ВИДЕО. Курьез дня. Мората лишним касанием в офсайде лишил Испанию гола
Чехия – Фареры – 1:0. Соучек реализовал пенальти. Видео гола и обзор матча
Тарас Степаненко Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Украина - Северная Македония Евро-2024
Источник ВЗбирна
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
Бокс | 15 октября 2023, 12:06 5
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности
На каком месте Усик? Бенавидес назвал трех лучших боксеров современности

Любимый боксер Майка Тайсона высоко оценил украинского боксера

Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
Бокс | 15 октября 2023, 01:23 4
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA
Бой закончился потасовкой. Блогер Логан Пол победил скандального бойца MMA

Диллону Дэнису засчитали дисквалификацию в 6-раундовом бою

Олег ДУЛУБ: Целенаправленно готовимся, чтобы дать бой Шахтеру
Футбол | 15.10.2023, 21:35
Олег ДУЛУБ: Целенаправленно готовимся, чтобы дать бой Шахтеру
Олег ДУЛУБ: Целенаправленно готовимся, чтобы дать бой Шахтеру
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Футбол | 15.10.2023, 00:10
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украина – третья. Турнирные таблицы Евро-2024: Италия вернула второе место
Украинский Сармат проиграл в финале Лиги чемпионов Socca
Другие виды | 15.10.2023, 19:17
Украинский Сармат проиграл в финале Лиги чемпионов Socca
Украинский Сармат проиграл в финале Лиги чемпионов Socca
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Микола Захарченко
💯 відсотків Тарас правий . В Челсі нього таж сама проблема ...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
Сергей РЕБРОВ: Сколько лет Мудрику? Вы хотите, чтобы он уже как Месси был?
14.10.2023, 19:27 93
Футбол
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
Таблицы Евро U-21. Португалия показала, откуда на рб готовилось нападение
14.10.2023, 05:45
Футбол
Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
Без топов и Рублев. Стали известны все полуфиналисты супертурнира в Шанхае
13.10.2023, 16:55
Теннис
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
Где смотреть онлайн матч отбора Евро-2024 Украина – Северная Македония
14.10.2023, 07:50 1
Футбол
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
Анатолий ТРУБИН: «Караваев? Не знаю, что это было. Месси, или кто?»
14.10.2023, 22:27 9
Футбол
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
ВИДЕО. Лучший гол в истории сборной Украины? Как Караваев забил супермяч
14.10.2023, 19:01 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем