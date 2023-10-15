Александр КАРАВАЕВ: «Ребята в шоке от меня. Сам был в шоке легком»
Игрок сам удивлен своему голу
Игрок сборной Украины Александр Караваев классным дальним ударом оформил счет 2:0 в матче отбора против Северной Македонии.
«Голасо? Ну да. Ребята были в шоке от меня. Спрашивали, как так, как решил так пробить. Может, лучший гол карьеры? Не с центра поля, но красиво, все поздравляли. Думаю, метров 30 точно было. Был в легком шоке».
«И соперника обыграл, и увидел, что вратарь вышел. Это кайф, когда ты забиваешь гол и все радуются», – сказал Караваев.
Для игрока это третий гол в национальной команде.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
16 октября в Кошице сине-желтые сыграют поединок отбора к Евро-2025 U-21
Роман Лопатин и Роман Медведев нашли способ сбежать из страны