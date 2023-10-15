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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Ребята в шоке от меня. Сам был в шоке легком»
Чемпионат Европы
15 октября 2023, 21:52 |
930
0

Александр КАРАВАЕВ: «Ребята в шоке от меня. Сам был в шоке легком»

Игрок сам удивлен своему голу

15 октября 2023, 21:52 |
930
0
Александр КАРАВАЕВ: «Ребята в шоке от меня. Сам был в шоке легком»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Игрок сборной Украины Александр Караваев классным дальним ударом оформил счет 2:0 в матче отбора против Северной Македонии.

«Голасо? Ну да. Ребята были в шоке от меня. Спрашивали, как так, как решил так пробить. Может, лучший гол карьеры? Не с центра поля, но красиво, все поздравляли. Думаю, метров 30 точно было. Был в легком шоке».

«И соперника обыграл, и увидел, что вратарь вышел. Это кайф, когда ты забиваешь гол и все радуются», – сказал Караваев.

Для игрока это третий гол в национальной команде.

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сборная Украины по футболу Александр Караваев Евро-2024 Украина - Северная Македония
Источник ВЗбирна
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