Андреас КРИСТЕНСЕН: «Старт Беллингема в Реале удивляет»

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен прокомментировал блестящее начало сезона в исполнении полузащитника «Реала» Джуда Беллингема:

«Его старт раздражает, особенно когда ты сидишь, смотришь на результаты и видишь, чего он достигает. В последних матчах Джуд забивает почти каждый раз и решает матчи. Я уже не знаю, сколько голов он забил.

Он покорил Ла Лигу в этих первых матчах. Это правда, что «Реал» подписал замечательного игрока, который может стать ключевым во многих матчах».

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 10 голов и 3 ассиста в 10 матчах за «Реал» во всех турнирах.