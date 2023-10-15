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Испания
15 октября 2023, 20:45 | Обновлено 15 октября 2023, 20:46
375
0

Андреас КРИСТЕНСЕН: «Старт Беллингема в Реале удивляет»

Защитник «Барселоны» – об успехах новичка «Реала»

15 октября 2023, 20:45 | Обновлено 15 октября 2023, 20:46
375
0
Андреас КРИСТЕНСЕН: «Старт Беллингема в Реале удивляет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреас Кристенсен

Защитник «Барселоны» Андреас Кристенсен прокомментировал блестящее начало сезона в исполнении полузащитника «Реала» Джуда Беллингема:

«Его старт раздражает, особенно когда ты сидишь, смотришь на результаты и видишь, чего он достигает. В последних матчах Джуд забивает почти каждый раз и решает матчи. Я уже не знаю, сколько голов он забил.

Он покорил Ла Лигу в этих первых матчах. Это правда, что «Реал» подписал замечательного игрока, который может стать ключевым во многих матчах».

В нынешнем сезоне на счету Беллингема 10 голов и 3 ассиста в 10 матчах за «Реал» во всех турнирах.

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Андреас Кристенсен Барселона Реал Мадрид Джуд Беллингем
Источник Sport.es
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