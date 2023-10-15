ВИДЕО. Молодежка готовится к встрече с Англией. Это ключевой матч группы

Молодежная сборная Украины U-21 готовится к следующему матчу отборочного турнира Евро-2025 U-21.

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12 октября подопечные Унаи Мельгосы в гостях обыграли команду Люксембурга U-21 (3:0). В другом матче группы сборная Англии U-21 устроила разгром команде Сербии U-21 (9:1).

Англия U-21 и Украина U-21 лидируют в группе, набрав по 6 очков из 6 возможных. Англичане находятся выше по лучшей разнице мячей.

В следующем матче Украина U-21 сыграет с Англией U-21. Игра пройдет 16 октября в словацком Кошице, и победитель возглавит группу единолично.

Квалификация Евро-2025 U-21. Турнирная таблица

ВИДЕО. Молодежка готовится к матчу с Англией. Это ключевой матч группы