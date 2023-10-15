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  4. Цуренко и Завацкая узнали соперниц в первом круге основы в Монастире
WTA
15 октября 2023, 20:47 |
447
1

Цуренко и Завацкая узнали соперниц в первом круге основы в Монастире

Леся сыграет с теннисисткой из квалификации

15 октября 2023, 20:47 |
447
1
Цуренко и Завацкая узнали соперниц в первом круге основы в Монастире
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

На хардовом турнире серии WTA 250 в Монастире (Тунис) завершились матчи квалификации.

После дополнительной жеребьевки стали известны соперницы украинок Катарины Завацкой, которая преодолела сито отбора, и Леси Цуренко, которая ожидала соперницу из квалификации.

Завацкая сыграет в первом раунде основы против Джессики Бузас Манейро из Испании.

Четвертая сеяная Цуренко сразится против француженки Хлое Паке, которая прошла отборочный этап.

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Леся Цуренко Катарина Завацкая WTA Монастир
Источник WTA
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naverland
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