Цуренко и Завацкая узнали соперниц в первом круге основы в Монастире

На хардовом турнире серии WTA 250 в Монастире (Тунис) завершились матчи квалификации.

После дополнительной жеребьевки стали известны соперницы украинок Катарины Завацкой, которая преодолела сито отбора, и Леси Цуренко, которая ожидала соперницу из квалификации.

Завацкая сыграет в первом раунде основы против Джессики Бузас Манейро из Испании.

Четвертая сеяная Цуренко сразится против француженки Хлое Паке, которая прошла отборочный этап.