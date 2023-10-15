ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Копенгагена возглавил Аугсбург

Клуб немецкой Бундеслиги «Аугсбург» официально объявил о назначении на пост главного тренера Йесса Торупа. Контракт с 53-летним датчанином рассчитан до лета 2025 года.

На посту главного тренера «Аугсбурга» Торуп заменил Энрико Маассена, который был уволен 9 октября. На данный момент команда занимает 15-е место в Бундеслиге, опережая зону вылета всего на одно очко.

Торуп оставался без работы с сентября прошлого года, когда покинул «Копенгаген». Также работал с «Эсбьергом», «Мидтьюланном», «Гентом», «Генком» и сборными Дании U-20 и U-21.