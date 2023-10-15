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Германия
15 октября 2023, 20:09 |
103
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Копенгагена возглавил Аугсбург

Йесс Торуп будет работать с аутсайдером Бундеслиги

15 октября 2023, 20:09 |
103
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Копенгагена возглавил Аугсбург
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб немецкой Бундеслиги «Аугсбург» официально объявил о назначении на пост главного тренера Йесса Торупа. Контракт с 53-летним датчанином рассчитан до лета 2025 года.

На посту главного тренера «Аугсбурга» Торуп заменил Энрико Маассена, который был уволен 9 октября. На данный момент команда занимает 15-е место в Бундеслиге, опережая зону вылета всего на одно очко.

Торуп оставался без работы с сентября прошлого года, когда покинул «Копенгаген». Также работал с «Эсбьергом», «Мидтьюланном», «Гентом», «Генком» и сборными Дании U-20 и U-21.

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Аугсбург Йесс Торуп
Источник ФК Аугсбург
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